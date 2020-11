Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 3 de noviembre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- INFORME COVID:

. Nación comprará una vacuna cuestionada por sus propios asesores.

* El presidente asegura que tiene sus dosis correpondientes pero la vacuna aún está en fase 3.

* Advierten que no está probada su eficacia y que en las etapas anteriores no se probó ni en mujeres ni en pacientes de riesgo.

* Hoy el gobierno nacional aclara que no la aplicará si no es efectiva.

. Relacionan la baja en los contagios con la buena conducta de los mendocinos. Rodolfo Suárez, gobernador.

. Situación de las camas de terapia intensiva en la provincia. Gonzalo Álvarez Parma, delegado en Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

. Disminuye el uso de los cascos de oxígeno por su acotada efectividad.

. Detallan el procedimiento del seguimiento que realizarán sobre embarazadas con COVID-19 y bebés nacidos de madres con el virus. Mónica Rinaldi, directora de maternidad e infancia.

. Realizarán un acampe para reclamar por la situación de los trabajadores de la salud. Raquel Blas, referente de SITEA.

. Ratifican el pedido de apertura al turismo nacional e Internacional. Rodolfo Suárez, gobernador.

* La Unión Comercial e Industrial de Mendoza también solicita la reanudación del turismo. Daniel Ariosto, presidente de la UCIM.

. Pasajeros de Aerolíneas Argentinas denuncian que sufren cancelaciones y reprogramaciones sin poder comunicarse con la compañía. Relato pasajero.

* Consejos a tener en cuenta en problemáticas relacionadas con las aerolíneas. Romina Ríos, titular de PROTECTORA.

. Nación es la que debe autorizar el reinicio de los shows. Dante Petrica, músico; y Pablo Moreno, director de gestión cultural.

. Lanzan una convocatoria para artistas para conformar la plataforma "acercartealarte".

. Ratifican desde Nación el inicio en marzo del nuevo ciclo lectivo. La DGE es cauta al respecto.

. Lanzan la inscripción de un programa de educación a distancia. Alejandro Giuffrida, presidente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración y rector de la Universidad Champagnat.

- PROPONEN ELIMINAR EL IVA DE LOS ALIMENTOS Y LOS MEDICAMENTOS. Federico Zamarbide, diputado nacional.

- CAYERON LAS VENTAS MINORISTAS EN OCTUBRE. Adolfo Brennan, vicepresidente de la FEM.

- MEGAOPERATIVO EN LA FAVORITA BUSCA A GISELA GUTIÉRREZ, DESAPARECIDA EN 2015.

- SOLICITAN DATOS SOBRE EL PARADERO DE UN ADOLESCENTE DESAPARECIDO EN GODOY CRUZ.