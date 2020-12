Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 3 de diciembre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Paso Cristo Redentor.

. Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID:

. NO MÁS IFE NI ATP. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.

* Análisis de la medida. José Vargas, economista.

. No autorizan aún los aumentos de telefonía, internet y cable.

. No descontarán de las jubilaciones de marzo el 5% de incremento de este mes. Julio Cobos, senador nacional.

. Denuncian que el gobierno provincial no le ofrece aumentos al personal de salud. Isabel del Pópolo, secretaria general de AMPROS.

* El gobernador saludó por Twitter a los médicos en su día.

. Reclaman los transportistas de personas con discapacidad. Rodolfo Rubenstein, delegado.

. Lanzan una canasta navideña a $250.

* Mendoza ofrece una canasta navideña y productos artesanales para regalar en las Fiestas de fin de año. Lorena Meschini, Directora de la Economía Social.

. Buscan habilitar los boliches para el 24 y el 31. Rodolfo Martínez, titular de la Cámara de Entrenamiento de Mendoza.

. Continúa el análisis de los casos para determinar si se autoriza ampliar el número de personas en las reuniones familiares de fin de año.

. Estiman que el 30% de los mendocinos estarían inmunizados contra el COVID-19.

. Pfizer pidió autorizar el uso de su vacuna en Argentina.

. Coordinan con las intendencias la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Inauguran un laboratorio de PCR Isotérmico en el Hospital Perrupato. Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Reabren las escuelas de montaña. José Thomas, Director General de Escuelas.

. Padres de los alumnos de la UNCUYO recurrieron a senadores para que la universidad autorice los actos de colación. Diego Costarelli, senador provincial.

. Pernocte, precios para mendocinos y otras novedades en el Parque Aconcagua. Sebastián Melchor, Director de Recursos Naturales.

- RECHAZAN MODIFICACIONES EN LA LEY DE DISCAPACIDAD. Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad.