Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 29 de enero

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

- INFORME COVID-19:

. El SUTE no inicia las clases y realiza una manifestación el 10 de febrero. Pablo Mazzutti, secretario de Educación del sindicato.

. Descontarán el ítem aula a los docentes que falten por adherir a medidas de fuerza y no por motivos de salud.

. Situación de la infraestructura escolar. Mario Isgró, ministro de Infraestructura.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Crean una app que detecta el COVID-19 a través de la tos. Jonathan Jaskilioff, creador.

. Las Heras realiza un homenaje a la reina de mandato cumplido Josefina Di Pietro y la primera vendimia virtual de la provincia.

. Reclaman que no los invitaron a participar en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ella Bianchi de Zizzias de la Asociación Adultos en Acción.

. Ciudad y Lujan firman un acuerdo con CABA para promocionar sus atractivos turísticos. Felipe Rinaldo, director de turismo y cultura de Ciudad.

. Crean el Código Urbanístico y Ambiental de Luján. Andrés Sconfienza, presidente del HCD.

. Presentan la Guardia Ambiental y Turística de Luján. Sebastián Bragagnolo, intendente.

- VECINOS DE LA FAVORITA RECLAMAN POR FALTA DE AGUA POTABLE. Micaela Espósito, dirigente de la Colectiva Mendoza.

- LLEGARON LOS FONDOS MÁS IMPORTATES PARA PORTEZUELO DEL VIENTO, RENUEVAN EL PASO CRISTO REDENTOR Y PROYECTO DEL TÚNEL LAS LEÑAS. Mario Isgró, ministro de Infraestructura.

- YA APLICAN LA LEY DE GÓNDOLAS. José Cortés, director de Fiscalización y Control; y Romina Ríos, titular de ONG Protectora.

- ANÁLISIS: estiman que para mayo estará el nuevo acuerdo de financiación con el FMI. José Vargas, economista.

- JÉSICA MARCOS VUELVE A VIVIR Y ENTRENAR EN MENDOZA. Relato boxeadora.