Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 19 de abril

NOTICIAS A LAS 13. LUNES 19 DE ABRIL 2021

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID-19:

. Caravanazo y paro de SUTE para volver a clases virtuales. Laura Espeche, secretaria de Acción Social.

* Aseguran desde la DGE aseguran que el 99% de las escuelas funcionan con normalidad.

. Amplían la capacidad de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

. Solicitan suspender las clases presenciales por 15 días. Marcelo Aparicio, diputado provincial y Esther Linco Lorca, secretaria general de SADOP.

* Recomiendan no suspender las clases presenciales. Ana Houdet, directora en Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Suspenden todas las licencias del personal de salud.

. Crean un Comité Asesor y de Crisis por la pandemia en Malargüe.

. Entregan turnos por mail en el Hospital Schetacow de San Rafael.

. Amplían la cantidad de camas de terapia intensiva en el Hospital Central. Jorge Simoni, subsecretario de Obras Públicas y Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Abren una posibilidad para que Mendoza compre sus propias vacunas. Miguel Ronco, intendente de Rivadavia.

. Avanzan las negociaciones para vacunar a personas con discapacidad. Juan Carlos González, Defensor.

. Amenazan con no retirar cuerpos con COVID-19 de los hospitales. Salvador Valente, secretario gremial de SOECRA.

. Situación de las cirugías en Mendoza. Diego, Bertani, presidente de la Asociación de Cirugías.

. Reclaman por la cantidad de hisopados nasolaríngeos y piden la renuncia del director del ACI de Uspallata. Fernando Ferreyra, integrante de la Asociación de Camioneros Unidos de Mendoza.

. Consideran que las restricciones actuales en Mendoza no combaten al virus. Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTHGRA.

. Mendoza es la provincia más pobre de Cuyo. Adrián Bonada, referente de Barrios de Pie.

. Entregan alimentos a los sectores más golpeados por la pandemia. Verónica Barrera, titular de AlimenDar Mendoza.

. No pueden garantizar la realización de la Copa América en Mendoza. Federico Chiappeta, subsecretario de Deportes.