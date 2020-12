Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 17 de diciembre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- VECINOS DE GODOY CRUZ RECLAMARON POR 20 DÍAS SIN AGUA POTABLE.

- INFORME COVID-19:

. Extienden el congelamiento de las tarifas de luz y gas.

. Aumentan la capacidad de pasajeros en micros urbanos, de media y larga distancia.

. Prorrogan el vencimiento de los carnets de conducir. Óscar Homola, Jefe de la Policía Vial.

. Preparan un avión para traer las vacunas contra el COVID-19 desde el extranjero.

. Putin informó que no se vacunará porque la vacuna SPUTNIK V no es segura para los mayores de 60 años.

. Internan de urgencia a una enfermera estadounidense por una reacción alérgica a la vacuna Pfizer.

. Preparan un megafreezer en Mendoza para recibir las vacunas contra el coronavirus. Rodolfo Ortiz Flores, investigador del CONICET.

. Amenazan con renunciar de manera masiva los médicos de terapia intensiva.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. ANÁLISIS: Argentina entre los países con más difícil recuperación post pandemia. José Vargas, economista.

. Guaymallén pagó el aguinaldo, aumenta 30% el sueldo y otorga un bono de fin de año. Marcelino Iglesias, intendente.

. Junín entrega un bono extra de fin de año. Héctor Ruiz, intendente.

. Maipú entregó millones de pesos a sus artistas durante la pandemia. Federico Aroma, Director de Cultura.

. Ofrecen alimentos frescos a bajo precio. Lorena Meschini, Directora de Economía Social.

. Venden Pan Dulce Solidario en la Peatonal. Daniel Ortiz, Director del Banco de Alimentos.

. Reiteran a la Nación el pedido de apertura al turismo internacional.

. Lanzan la temporada de verano y los festejos por el 150° aniversario. Daniel Orozco, intendente de Las Heras.

. Confirman que no habrá Vendimia en Guaymallén. Marcelino Iglesias, intendente.

. Ponderan el trabajo en red realizado por la DGE durante la pandemia. José Thomas Director General de Escuelas.

- IMPUTARÍAN A LA PAREJA DETENIDA POR LA DESAPARICIÓN DE FLORENCIA ROMANO.

- SUSPENDEN A LA MÉDICA INVOLUCRADA EN LA MUERTE DE GUADALUPE CODES. Mauricio Codes, papá.