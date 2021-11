Una habitual jugadora de quiniela se alzó con un premio millonario en Villa Ángela, Chaco.

La quinielera de 50 años de edad y de profesión docente, tenía desde hacía tiempo sus números de la suerte, (quizás estos estén vinculados a edades de familiares) y esta vez ‘la fortuna le dio una sonrisa’ y acertó los cinco números de la ‘Poceada Chaqueña’, haciéndose ganadora de un pozo de $7.714.923 millones el pasado martes 2 de noviembre.

La mujer jugó las cifras en la ‘Agencia 139’ de Rosa Insaurralde de Pajor, ubicada sobre la calle 25 de mayo de Villa Ángela.

Se trató de una apuesta manual, con los números 13, 17, 31, 48 y 71. “Es una combinación que venía siguiendo desde hace tiempo”, reveló la ganadora según chacodiapordia.com.

El ticket ganador

“El miércoles, antes de ir trabajar, me puse a mirar el extracto por el teléfono. No lo podía creer. Lo desperté a mi hijo para que me ayudara a ver si estaban bien los números”, relató la ganadora flamante millonaria revelando como fue el impactante momento en el que se di cuenta que los números que salieron eran los que ella había jugado en la Agencia 139.

La ganadora de la Poceada Chaqueña le pidió ayuda a su hijo para controlar los números ganadores, ya que no lo podía creer por su cuenta cuando estaba corroborando las cifras.

“Es una emoción muy linda”, contó la ganadora según el citado medio y dijo que al ganar la importante cifra, podrá realizar algunas remodelaciones postergadas en su casa y también iniciar un emprendimiento familiar.