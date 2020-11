Papelón: diputada nacional insultó y tenía el micrófono abierto

Martes de sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Se tratan en sesión especial dos temas álgidos como el Presupuesto 2021, que está a un paso de ser aprobado y por otro lado, el impuesto a las grandes fortunas, nombre con el que se conoce popularmente al proyecto de origen kirchnerista. Hay otros temas en agenda tambiénm pero esos son los dos que copan la atención de los legisladores en el día de la fecha.

La sesión se lleva adelante con diputados que están en la cámara de forma presencial pero otros, acompañan de forma virtual.

Los problemas de conectividad o sonido, no fueron la excepción en el inicio de la sesión de este martes, por parte principalmente de aquellos que se encuentran sesionando de forma remota.

Una perlita tuvo lugar cuando a uno de los diputados que deseaba pronunciar su voto respecto del proyecto de Presupuesto, se le encimo (sobre su audio) la voz de una diputada muy indignada con el sistema, ya que al parecer tenía algún problema de conexión y no sabía que su micrófono estaba abierto.

"No me sale. C... de su madre, lo tiraría a la m....", se la escucha decir a la mujer. Todos intentaron seguir cómo si no hubiese pasado nada, sin embargo el exabrupto quedó registrado.