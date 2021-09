El precandidato a senador nacional por Cambia Ya, Rodolfo Vargas Arizu, votó en la escuela Juan Marchionatto de Luján de Cuyo, minutos después de las 10 de este domingo.

"Es la jornada más especial para mí y para 53 profesionales, empresarios y emprendedores que hemos comenzado esta tarea. Estoy muy contento y emocionado por poder hacer algo por Argentina y para cambiar nuestra realidad", destacó el candidato.

La decisión de entrar en la política

"Durante muchísimos años, 35 años, trabajé en la actividad gremial empresarial y verdaderamente cada vez estamos peor, cada día creemos que estamos un poco peor que el día anterior y así no se construye un país, así que tenemos que empezar a cambiar", dijo Vargas Arizu.

"Lo primero que hay que cambiar es este sistema arcaico de votación, que tiene todos los males y complicaciones. Debemos ir hacia la boleta única papel o un voto electrónico, ya que no puede ser que cualquier persona haga una transferencia (bancaria) sin ningún inconveniente y no podemos votar de forma electrónica. Es una locura, es parte de la corrupción de la política que debemos erradicar", expresó el candidato.

El mensaje para el ciudadano que duda en ir a votar

"Tiene que votar, el voto es un derecho y una obligación ciudadana. Nosotros si queremos ser ciudadanos, tenemos que votar, involucrarnos y con mucha vehemencia, decir lo que queremos, a quién y cómo lo queremos", opinó Vargas Arizu.

"Tenemos muchas deudas, hay que cumplir con el federalismo, con la Constitución, luchar contra la subyugación del poder Ejecutivo contra el Judicial y al Legislativo. Hay cosas que al ciudadano común le indignan y tenemos que hacer algo. Lo que hoy pueden hacer, es votar", enfatizó el precandidato a senador nacional por Cambia Ya.

Boletas en el cuarto oscuro

Vargas Arizu reconoció que han tenido muchas denuncias por faltantes de boletas. "Se esconden boletas, no llegan, no están; los vicios de la política no los conocemos, ya que nosotros desde otro rubro esto lo hacemos con mucha más simpleza. Esto hay que cambiarlo y urgente, porque sino no vamos a cambiar nunca nuestro sistema de gobierno, que es un privilegio que tiene una casta social, gremial, política".

Rodolfo Vargas Arizu llevó a votar a Juana, su madre de 103 años de edad

“Voy a llevar a mi madre a votar, que tiene 103 años y quiere votar, es un ejemplo para todos los jóvenes, después comeré un asadito y después iremos al búnker a ver qué sucede, qué hacemos con esto”, dijo Vargas Arizu sobre como seguirá su jornada.