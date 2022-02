Una encuesta reveló quién es el político que más enamora a los Argentinos

Las elecciones PASO legislativas que se realizaron en 2021, dieron origen a nuevas fuerzas políticas que con el correr de los meses se han impuesto en el sector y la imagen de algunas figuras sigue creciendo. Pero, ¿Cuál es el político del que más se enamoran los argentinos?

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el consultor político de Consultora DC Aníbal Urios, dio a conocer el ranking de los políticos que más “enamoran”.

“Saliendo de la imagen positiva y negativa, buscamos el vínculo que se genera entre un ciudadano y los políticos en escenario. Por ejemplo, ahora jugamos con San Valentín con el nivel de enamoramiento que tienen los ciudadanos con sus políticos. Era medio jugada, porque uno sabe que no hay gran afecto cuando las cosas no andan bien", comenzó explicando el entrevistado.

En este sentido destacó que en estas encuestan se "busca", ir más allá y poder ver la relación entre las personas y la imagen de la figura representativa. A partir de este trabajo, se obtuvieron resultados que no sorprendieron: "En este nivel de enamoramiento vemos a dos perfiles parecidos y diferentes en matices. Bullrich y Milei son explosivos, nos dicen cosas de manera contundente que despierta al menos la manera de pensar. Es como cuando alguien en la casa te dice algo que no querés escuchar, pero vos sentís que es así. Creo que ellos son eso".

Asimismo, sostuvo que "ninguno de los tres que más miden gestiona, sino que son legisladores" y que "no tienen el peso y la mochila de lo cotidiano", pero que también hay personajes conocidos como Horacio Rodríguez Larreta que "se ha desinflado este tiempo, quizá por el desgaste de la pandemia o el crecimiento de otros referentes de su propio espacio".

“La gestión impacta, en una Argentina donde no hay crecimiento en los últimos 40 años. Hubo momentos donde estuvimos más equilibrados es como que estamos en un tobogán. Por eso cuando irrumpen estos out-sider despierta interés. El tema es cuánto sustenta en el tiempo la explosión de lo novedoso".

Las preocupaciones de la gente

Sobre los temas que más le aquejan a la gente indicó: "Tiene que ver con la forma de preguntar", porque "cuando preguntamos qué te preocupa más, la gente dice naturalmente la economía, el bolsillo y la cotidianeidad. Pero cuando preguntamos en cuanto a sentimientos de prosperidad aparece la educación y la planificación. Cuando sacamos lo más urgente que son economía y corrupción, que siempre aparecen en la charla de los argentinos, la conversación fluye en esto. Un país educado, que necesita planificación".

puntualizando este tema además agregó: “Argentina lo viene pidiendo a gritos hace mucho, el país no planifica en energía, en industria privada que se venga a desarrollar al país. Siempre a los ponchazos, cosemos de un lado y se descose del otro. La gente lo ve".

Por otra parte, manifestó que según los datos obtenidos el político que "no le cae simpático a la gente", es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así expuso: "Ellos también lo saben. Quieren hacerse los modernos con la simpatía la gente se da cuenta automática que es una farsa. Guarda con la sobreactuación siempre digo, mantenete en lo que sos que la gente por eso te eligió, de última podés encausar algo para lograr la empatía de nuevo. Cada cual tiene algo que explotar de su personalidad y en base a eso uno trabaja. Yo no puedo transformar a De La Rúa mañana en un Milei, es imposible, no me lo van a creer":

Javier Milei, el político al que se le tiene amor

En conclusión, la figura totalmente "mediática, cae con simpatía. Hoy esa persona es el liberal Milei, quien logró "una explosión electoral donde nadie lo tenía en los números. La gente lo está buscando, lo está tratando de encuadrar, lo va a encasillar en algún momento lo que le puede jugar a favor o en contra. Lo encasillaron a Massa, a Macri en la opción de Cambio y lo cambiaron. Esto le puede pasar a Milei, creo que inteligentemente puede salir de esos corralitos sin comprar esos discursos y el mismo traje".

Finalmente, dijo que más allá de estos resultados " hay un 46% de la sociedad que no cree en los políticos en Argentina, un número muy alto. Por eso no tiene que sorprender cuando sale un youtuber a juntar plata y se la dan, eso es porque no están creyendo en los que la tienen que juntar".