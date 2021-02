Suarez explotó de furia contra el PJ por su rechazo a la reforma

El gobernador Rodolfo Suarez se mostró este miércoles furioso contra el Partido Justicialista de Mendoza, luego de que el principal bloque opositor decidiera rechazar la reforma de la Constitución impulsada por el Ejecutivo.

El enojo del mandatario surgió después de que el peronismo emitiera esta mañana un comunicado, anunciado que votará en contra a la propuesta que impulsa el gobernador.

En ese sentido, Suárez habló con la prensa luego de su visita a las instalaciones de IPC Pools, la empresa mendocina que comenzará a exportar a los Estados Unidos, ubicada en el Parque Industrial Las Heras.

“Tengo muchos reparos y muchas cosas que decir al respecto. Hay cosas que me cuesta mucho entender. Me cuesta entender que al PJ no les importa Mendoza”, apuntó el mandatario, y agregó: “Sus declaraciones tienen justamente que ver con eso, con que no le importan los mendocinos”.

Así fue como recordó que “cuando tuvieron que votar en contra de los créditos que nos había otorgado en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir el Girsu en Las Heras, la ruta en San Martín y los acueductos también dijeron que no y no les importó Mendoza”.

De esta manera, Suarez sostuvo que "lo que fracasó no es la reforma. Lo que ha fracasado es una reforma que apoyan ampliamente los mendocinos cuya finalidad es lograr tener una provincia con instituciones modernas”.

Luego se refirió a la necesidad de “tener empatía con los mendocinos” que la están pasando mal tras la crisis económica. Y añadió que “no hay mejor forma de ser empáticos que dando el ejemplo” e incluso señaló que reducir el gasto de la política, al dejar las cámaras con la mitad de los legisladores, sería “una muestra clara” de solidaridad con la situación que se vive.

“A mí me sorprende su postura porque ellos saben, esos dirigentes a los que no les está importando Mendoza, que hay amplio apoyo de toda la ciudadanía en esta reforma de la cual yo me he excluido absolutamente al no pedir la reelección del gobernador. No entiendo porqué se oponen a limitar que los legisladores ocupen una banca por más de 20 o 30 años”, continuó el gobernador.

“Claramente a este peronismo no le interesa Mendoza, lisa y llanamente. Están gobernados por personas ideologizadas a las que les importa más la ideología, la políticas nacionales, pertenecer a algo fanáticamente, cuando lo que tiene que primar es el sentido común”, señaló el mandatario.

Asimismo, expresó que “ellos son los que están fracasando al decir que no a todas estas cosas que los mendocinos quieren. Porque para ellos es más importante su proyecto nacional, porque obedecen a otros intereses en lugar de los intereses de la gente”.

Por último, Suarez también dejó en claro que “vamos a seguir con la reforma, vamos a ir a explicar a las Cámaras y vamos a ir al recinto. Quiero ver un solo argumento, porque en ese comunicadito que han hecho no hay un solo argumento que justifique esto que yo sí estoy explicando en este momento. Quiero escucharlos explicar por qué van a votar en contra”.

La UCR emitió un duro comunicado en contra del PJ

Luego de las palabras del gobernador, la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza emitió un fuerte comunicado contra el peronismo, cuestionando su rechazo a la reforma constitucional.

El texto, titulado como "Son una máquina de impedir",, argumenta, entre otros, que el PJ siempre está en desacuerdo con todas las propuestas presentadas por el gobierno provincial.

“Rechazar el proyecto de reforma constitucional es rechazar el ahorro y el equilibrio fiscal, es rechazar la autonomía municipal, es rechazar la limitación de las reelecciones y también la representación departamental en el cuerpo legislativo, entre otras tantas modificaciones que propone el texto enviado por el gobernador Suarez”, señala el comunicado radical.