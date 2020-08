Santiago Cafiero: "Cristina es excepcional, enriquece al Frente de Todos"

El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, tuvo palabras de reconocimiento y elogio con respecto a Cristina Fernández, a quien definió como “una vicepresidenta excepcional” que engrandece al Frente de Todos.

Sobre su relación con la expresidenta, el funcionario remarcó que es “cordial” y sin trato directo: “La vicepresidenta se contacta con el presidente y los ministros estamos a disposición porque somos parte de un elenco de gobierno. El elenco de gobierno estamos a disposición de la vicepresidenta como también estamos a disposición del presidente de la Cámara del Diputados, el presidente del bloque, los presidentes de los bloques“.

“Lo que Cristina le agrega naturalmente es excepcional. Ella es una vicepresidenta excepcional. Lo es. No solo lo digo yo porque soy partidario, en su calidad humana o en su calidad de dirigente es excepcional porque ella fue ocho años presidenta de la Nación. Entonces conoce, sabe, tiene una opinión formada sobre todos los temas. Pero eso lejos de poner en crisis como algunos medios a veces plantean, lo que hace es enriquecer nuestro espacio, es engrandecer la toma de decisiones que hace el presidente. Enriquece la toma de decisiones que hace el presidente, las opiniones que consensúa o los intercambios que tiene con la vicepresidenta. Eso nos enriquece a nosotros. Enriquece a este gobierno. Le permite tener miradas distintas. Cristina es una vicepresidenta excepcional“, afirmó Cafiero a un medio nacional.

En ese sentido Cafiero recordó cuando fue recibido por la vicepresidenta en el Senado, durante su primer informe de gestión: “Estuvo muy cálida conmigo cuando hice mi primer informe de gestión en el Senado. Tomamos un café, conversamos un rato y después fuimos a la sesión. Estaba bastante nervioso. Era el primer informe. Era toda una escenografía muy apocalíptica por todo el tema de la pandemia, entonces todos con barbijos, pantallas. Era como muy utópico todo ¿no? Y la verdad que ella fue muy cálida. Me tranquilizó, me dio palabras de aliento. Yo no podría decir otra cosa de Cristina, sinceramente“.

El ahora ministro coordinador recordó además el gran cambio que tuvo su vida cuando Alberto Fernández fue elegido precandidato presidencial: “Nosotros estábamos con Alberto trabajando por la unidad del peronismo en su momento, haciendo un trabajo más militante, y después todo se fue acelerando a partir de que Cristina hace ese anuncio en mayo y elige que el frente se una, elige acompañarlo a Alberto en la fórmula. Me parece que era toda una gestualidad y la verdad que funcionó, porque ganamos las elecciones“.

“Fue un honor que Alberto me proponga para que lo acompañe en este cargo, y bueno… De vender libros a jefe de Gabinete“, detalló Cafiero, que trabajaba en una librería al momento del anuncio de Cristina Kirchner.

Por último el jefe de Gabinete ironizó sobre el viaje del expresidente a Francia: “Macri está en todo su derecho de viajar y hacer lo que quiera. Lo hacía cuando era presidente, imaginate ahora que no tiene ninguna responsabilidad institucional“, cerró Cafiero en declaraciones a un medio nacional.