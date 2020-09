Ruggeri durísimo contra Sylvestre: "Maleducado, irrespetuoso, impresentable"

El exjugador de la selección argentina de fútbol, Oscar Ruggeri, le apuntó al periodista de C5N Gustavo Sylvestre por sus dichos con respecto a la guerra de Malvinas.

"Sos un maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado", castigó Ruggeri, luego de que el comunicador había asegurado que los militares habían perdido la guerra por 'cobardes'.

Fue durante la emisión del programa 90 minutos de fútbol que se emite por el canal Fox Sports: "le quiero contestar a (Gustavo) Sylvestre yo. A ese maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado, todas las que le puedan entrar, de C5N, periodista. bah, dice que es periodista, para mí no sé qué es. Le quiero contestar porque les dijo cobardes a todos los de las Malvinas, porque perdieron la guerra por cobardes".

Luego Ruggeri criticó el silencio de los integrantes del gobierno: "Es una locura lo que hiciste, Sylvestre. No puedo creer que nadie dijo nada. No puedo creer que en silencio, todos. A todos los de Malvinas, mis respetos por siempre".

"Ni las Madres de Plaza de Mayo, ni a usted, presidente: no tuvieron la delicadeza de salir a contestar. Usted, presidente, que le contesta a mucha gente. Me extraña de usted que no le salga a contestar. No sé si es por las caras de los clientes, según de dónde son, le contesta o no", siguió con la crítica.

Ruggeri terminó su catarsis con un pequeño homenaje a los soldados argentinos que participaron del conflicto bélico del Atlántico Sur: "A todos los que les tocó ir a las Malvinas; todos los argentinos, tenemos el respeto mayor, van a ser héroes para siempre, y no le tienen que hacer caso a dos o tres estúpidos que siempre tenemos acá, que no merecen ser escuchados".