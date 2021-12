Reiteran críticas a la oposición por el rechazo al Presupuesto 2022

Legisladores nacionales del Frente de Todos por Mendoza, profundizaron sus fuertes críticas a Rodolfo Suarez en primera instancia y a diputados de Juntos por el Cambio mendocinos, por lo sucedido en torno al no tratamiento del Presupuesto nacional del próximo año y lo que ello implica para el país y, en particular cómo repercute en la provincia.

El encono creció aún más cuando la Argentina desembolsó la semana pasada US$ 1.885 millones y apareció la idea desde el núcleo de los gobernadores radicales y del PRO sobre la presentación de un nuevo presupuesto.

El Ciudadano tuvo contacto con algunos de los diputados nacionales del justicialismo, como Adolfo Bermejo, quien al respecto expresó: “Para el 2022, este Gobierno nacional preveía una inversión de más de $355.000 millones en Mendoza, un 53.8% más que en 2021, es decir, la Nación ejecutaría por habitante en la Provincia $175.280 anuales, un 52,3% mayor que lo previsto para 2021”.

“Pero el voto negativo de la oposición afectó mucho estos recursos. Entonces, volvemos a la ejecución presupuestaria nacional actual que es más del 50% menos que lo que habíamos logrado incorporar”, recordó molesto el legislador.

Al preguntarle, qué debería suceder ahora, reflexionó: “Habrá que trabajar en buenos acuerdos entre Mendoza y la Nación, para recuperar la inversión en obras que estaban previstas y que, al no tener aprobado el Presupuesto, no llegará como debiera. En 2022, la Nación tenía previsto ejecutar proyectos de obras concretas en la provincia por $12.568 millones, un 54,6% más que el Presupuesto 2021. Pero eso quedó trunco porque nos dejaron sin presupuesto nacional. Era cuatro veces más que lo que ejecutó en obra pública el Gobierno de Mendoza durante 2021”.

Finalmente, al referirse a la frase acuñada de que Mendoza es discriminada por la Nación, Bermejo dijo: “Acá en Mendoza en la Legislatura le votamos el presupuesto 2022 con los mismos parámetros económicos que allá los legisladores UCR - PRO no votaron en el Congreso. Claro que Mendoza se verá afectada por no tener un Presupuesto nacional aprobado y esto significa claramente, que el proyecto de presupuesto 2022 desterraba el mito de la discriminación a Mendoza”.

Negociación con el FMI

Otro de los legisladores nacionales que se mostró enojada ante El Ciudadano, es Marisa Uceda, quien, sin vueltas al inicio del diálogo, expresó: “Esto es perjudicial por que la provincia no ha tenido la hoja de ruta, ni las protecciones necesarias para que, por ejemplo, recursos de la coparticipación lleguen a Mendoza con las estimaciones que se habían hecho, pero, además, porque es un buen gesto en un momento de una negociación muy importante que estamos llevando adelante con el FMI”.

“Sin embargo, la oposición política que tenemos en la Nación que podría haber apoyado a tener esa hoja de ruta para que el Gobierno se siente a negociar con mejores condiciones, se negó hacerlo con mezquindad política”.

Profundizando crítica, apuntó: “Me molesta la oposición de cualquier partido político que no sea responsable. Porque, más allá de color político, me parece que la Argentina está atravesando un momento mundial, que es general, que tiene que ver con los perjuicios de la pandemia, pero uno en particular que tiene que ver con una tremenda deuda que le va a impedir a la Argentina crecer si no se negocia en buenas condiciones”.

“La cuestionada actitud de la oposición lo único que hizo fue entorpecer ese camino de negociación de una deuda que, quiero insistir en esto, tomó el Gobierno de los que hoy están negando a la Argentina a tener esa herramienta”, puntualizó.

Más fondos de Portezuelo

El otro tema donde la diputada nacional Marisa Uceda respondió con cierta ironía es el tema de la megaobra de Portezuelo del Viento: “Mendoza no dejó de recibir en ningún momento los aportes de Portezuelo del Viento. De repente nos enteramos de que, el Gobierno no envió el pedido de impacto ambiental y aparece otro hastings del gobernador de Mendoza dejando una nota en mesa de entradas de la Casa Rosada, cuando hoy esos trámites se manejan de manera informática”.

“Ya estamos costumbrados de que en Mendoza nos gobiernan con hastings y con slogan, creo que nos gustaría que comiencen a trabajar seriamente”, agregó.

Sobre si el Gobierno nacional estudia la propuesta opositora de un nuevo presupuesto, respondió: “No sé si eso ocurrirá, solo sé que el Gobierno está reconduciendo y reprogramando el que tenemos (2021), además de avanzar con la renegociación con el fondo que es vital. Solo, le digo que nosotros, el país, tuvimos que pagar un monto demencial (US$ 1.885 millones) para el estado en el que se encuentra nuestro país”.

“Sobre esa deuda que no tomamos, quiero ser clara en esto, esta deuda que está pagando el país la tomó Mauricio Macri con el aval del gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés), el entonces gobernador Alfredo Cornejo y todos los legisladores que en su momento estuvieron sentados en el Congreso de la Nación. Bueno, a esa deuda la Nación desembolsó una cifra de dinero que no va a ir al crecimiento de la República Argentina”, reflexionó con enojo la diputada nacional.

Pacto de consenso fiscal

Sobre las afirmaciones de los legisladores nacionales, la provincia dispuso prudente silencio, para que, “cuando se calmen las aguas, aclarar algunos puntos sobre la polémica en torno al tratamiento del Presupuesto 2022”, expresaron a nuestro diario desde el Gobierno.

Se pudo tener conocimiento desde el Ministerio de Hacienda, que la cartera de Víctor Fayad ha confeccionado todo para que el gobernador Rodolfo Suarez estampe su firma y, de esa manera, Mendoza adhiera una vez más al Consenso Federal Fiscal con el Gobierno de nuestro país.

Al respecto, el ministro le expresó a nuestro diario: “Hay que recordar que siempre la provincia adhirió al Consenso Fiscal, desde el primero en 2017. Luego, desde el 2018 al 2020 se han ido adecuando y prorrogando distintos aspectos del Consenso que Mendoza ha firmado siempre”.

Otro aspecto que Fayad aclaró de lo que Mendoza firmaría es, “con la adhesión de la provincia al Consenso Fiscal no se van a crear ni a aumentar impuestos, aunque el Consenso habilita el aumento de impuestos. Mendoza siempre optó por la opción de no aumentarlo y ahora elegirá el mismo camino: no aumentará ningún impuesto”, concluyó el funcionario.

Finalmente, se pudo saber por altas fuentes del Barrio Cívico que, “el único beneficio en fondos directo que surge del convenio es que Mendoza recibirá actualización de la compensación. Lo otro importante que, de destacar, es que decir sí a la firma tiene el objetivo de no tensar la relación con Nación, teniendo en cuenta que hay tres operaciones de refinanciación de deuda que Mendoza tiene con la Nación en curso”.