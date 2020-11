Recrear en Mendoza toma impulso de cara a las elecciones 2021

De cara a las elecciones legislativas del próximo año, en agosto de 2020 López Murphy decidió volver a la escena con Recrear, el partido político que busca “defender la libertad en todos sus campos”, debido a la fuerte discrepancia con el gobierno de Alberto Fernández, pero a su vez también por una gran decepción con la administración anterior.

Confluyen en un mismo espacio seis partidos: el "Frente Republicano" integrado por el Partido Demócrata (PD), el Partido Autonomista (PA), el Partido Renovador Federal (PRF), el Movimiento Libertario Republicano (MLR), la Agrupación Desafío Argentino Republicano (DAR) y “Encuentro Republicano”, conformado por el Partido Libertario y Recrear.

Sergio Miranda, presidente de Recrear en Mendoza, habló en El Interactivo sobre la necesidad de crear una nueva alternativa política. "Puede haber una gran crisis en este país por el mal manejo de la economía. Eso hace que debamos mejorar la cantidad y calidad de la representatividad política", advirtió.

Sobre López Murphy, comentó que "ha retomado desde el 2019 toda la fuerza que lo caracteriza y coherencia en sus ideas".

"Es inviable el país con lo mismo de siempre. No hay que comernos las recetas básicas, eso tenemos que evitar. No podemos aplicar las mismas recetas, porque vamos a llegar a los mismos resultados. La salida será dura, con un recorte del gasto público, lo que no implica dejar a una sola persona afuera. Implica eliminar gasto ocioso dentro del Estado, que se sigue ocultando", explicó.

“Hay bolsones de ineficiencia dentro de la política. Ese es un discurso que se evita. Nosotros decimos que hay que hacerlo para recuperar el rol transformador que tiene. Hay gasto innecesario, personal innecesario. Despilfarro obsceno que hay que atacar a sinceridad", agregó.

Sobre el final, enfatizó: “Los partidos políticos se han ido preparando para hacer maquinarias para ganar elecciones. El gasto público en años electorales aumenta, después se ameseta. Eso sin priorizar un proyecto de país o sin hacer acuerdos fundamentales".

"Insistimos en el concepto de caras nuevas. Del ’83 a la fecha, hay dos generaciones que se han consumido la política. Necesitamos de otra mirada, de gente que tenga ganas de corrección política”, cerró Miranda.