Recetas médicas digitales en Argentina, una herramienta inminente

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se habilita la prescripción de medicamentos y estudios de salud por receta electrónica, y que regula además la teleasistencia en materia de salud, en medio de la pandemia de coronavirus.

El proyecto unifica varias iniciativas presentada por legisladores de distintas bancadas: dos diputados radicales, Claudia Najul y Diego Mestre, y del diputado nacional por el Frente de Todos, Pablo Yedlin. La aprobación en comisión es el paso previo a la discusión formal en el recinto, aunque se descuenta que se aprobará.

En El Interactivo de diario El Ciudadano, uno de los actores más involucrados en el tema y que presentó un proyecto propio de recetas digitales, el diputado de la UCR, Diego Mestre, dio detalles del avance del plan en el Congreso.

“Se trató en la Comisión de Salud. Fueron cuatro proyectos en total y se ha llegado a un acuerdo, hemos trabajado bastante en el ámbito de la Comisión y pudo salir de forma unánime ese dictamen que vamos a tratar en la próxima sesión, que sería este miércoles o jueves. Depende de cuestiones parlamentarias que haya acuerdo pero en definitiva lo que estamos buscando es aggionar todo este tema de la tele-asistencia y las recetas a los nuevos tiempos que estamos viviendo”, comenzó diciendo Mestre.

“Hay que modernizar el sistema, hacerlo más seguro y que tenga una mayor trazabilidad”, destacó.

“En mi caso, yo lo venía trabajando desde hace bastante tiempo y tengo que ser sincero, lo que me movió a presentar este proyecto tiene que ver con unas directivas que dio la OMS en 2017, y allí se dijo que todos los países debían ir hacia la modernización y hacia las recetas médicas digitales; no solamente por los errores que puede haber en el consumo de los medicamentos en cuestiones que tienen que ver con la salud y con el costo humano, sino también por el costo económico. Ellos han mensurado estos errores, muchos son debido a la mala caligrafía que tienen los médicos. Han calculado esto en US $42 mil millones anuales, lo que representa el 1% del gasto sanitario mundial. Es muchísimo dinero pero insisto con esto, lo más importante es la cuestión sanitaria”, agregó el diputado.

“A partir de la pandemia de COVID-19, muchas obras sociales fueron implementando mediante resoluciones las recetas médicas, electrónicas o digitales. No solamente desde el ambiente privado sino también desde lo público” evaluó Mestre sobre las recetas digitales que ya funcionan en países como Canadá, EE.UU., Australia y también Chile o Uruguay, entre otros.

El antecedente que puso al tema sobre el tapete

“El antecedente clave en nuestro país, fue en mayo 2019, cuando la Dirección Nacional de Sistemas de Información de la Salud implementó en el PAMI, la receta electrónica”, destacó el diputado de la UCR,

“Nos parece importante poder avanzar y seguramente después de que tengamos esta sesión (en Diputados), va a pasar a la Cámara de Senadores y se va a poder aggionar todo este tema que tiene que ver con la modernización del sistema y por supuesto poniendo foco, en esta oportunidad con el coronavirus en los grupos de riesgo” agregó Mestre en su diálogo durante El Interactivo.

¿Serán obligatorias todas las recetas digitales en caso de que esto llegue a ser ley?

“En mi proyecto, yo lo que planteaba era la obligatoriedad por parte de los médicos. Pero habría otros proyectos que no lo establecían así y en este punto, como va ser progresivo, lo que se dispuso es que los médicos puedan hacerlo en forma física o digital. Hay que tener en cuenta que algunos lugares del país, no existen buenas conexiones a Internet y si vale tener la alternativa” evaluó.

“Lo que si se dispuso, es la obligatoriedad por parte de las farmacias de recibir sí o sí, estas recetas médicas digitales”, sumó.

