Piden que la boleta única pierda el espíritu de la lista sábana

Crece la efervescencia política en torno al debate que se comenzó a dar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado provincial, al proyecto de ley de boleta única enviado por la administración de Rodolfo Suarez.

Entre los cuestionados puntos se resaltan “que no pierde el espíritu ni la concreta acción de la resistida boleta sábana que tantos dolores de cabeza trajo a la institucionalidad provincial en los últimos años, como así también las listas colectoras o espejo. Lo otro es sobre la potestad que le otorga al gobernador de turno, de decidir qué boleta utilizar para quedar siempre beneficiado”.

El grueso de la oposición en la provincia coincide en que hay que hacer cambios en el instrumento que utiliza el elector, pero del mismo modo surgen dudas y objeciones, como las que transmitió a nuestro diario el senador Alejandro Abraham (FdT—PJ): “Estamos en duda sobre algunas cuestiones que tiene el proyecto. Por ejemplo, uno podría votar con una cruz a todo un partido y no se elimina la boleta sábana, eso podría generar lo que se llama el voto cansancio, donde la gente llegue al cuarto oscuro y coloca una cruz a un partido entero. Creo que hay muchos temas para discutir para ver cómo se llega a la mejor forma de que la boleta única implique un ahorro real para los ciudadanos y no una mera estrategia electoral o política de algún partido”.

Para la izquierda, es importante el proyecto de ley y hay decisión de respaldarlo. Consideran desde ese espacio que está representado con el senador Lautaro Jiménez; que el modelo a aplicar en Mendoza es el sistema de boleta única de Córdoba, porque para el FIT es el más claro.

La derecha se resiste a apoyar el proyecto

El ala política que representan el PRO y el Partido Demócrata, cada uno a su turno desde sus lugares, realizaron observaciones al proyecto que consideran imperiosas que sean atendidas y entendidas y advierten que “ese proyecto es más de lo mismo”.

Al respecto, El Ciudadano entrevistó a la abogada y diputada provincial Mercedes Llano (PD), quien al respecto de esta iniciativa dijo: “Es una aspiración que nuestro partido tiene desde hace mucho tiempo y que, en su momento, materializamos con un proyecto de ley”.

Para la diputada Mercedes Llano, se busca erradicar el plexo normativo que posibilitaba la aplicación de la boleta sábana o la denominada técnicamente boleta partidaria.

—¿Qué sentido tuvo el proyecto del PD?

—Buscó erradicar el plexo normativo que posibilitaba la aplicación de la boleta sábana o la denominada técnicamente boleta partidaria.

—¿Este proyecto enviado por el Ejecutivo, no lo contempla?

—No, no lo contempla. En otro de los observados fundamentos que dio ante esta Legislatura el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, nos resulta llamativo el no querer utilizar dos urnas, ya que en la provincia de Santa Fe, precursora de este mecanismo y en el marco de una acordada, habilitó la aplicación de la boleta única, tanto en elecciones generales como desdobladas, con dos urnas. Algo jurídico y fácticamente posible en Mendoza.

—¿Esta reforma electoral es positiva?

—Sí, lo es y nosotros la acompañaremos en su espíritu. Pero vamos a marcar diferencias, porque entendemos que se queda a medio camino y tratan de que persistan ciertos vicios de la política.

—¿Algún ejemplo?

—Uno sería cuando Alfredo Cornejo adoptó la reforma política en el año 2016, en el que le dio un amplio margen de poder al Gobernador para elegir la boleta. Tanto la boleta partidaria, como la boleta única, con lo cual el oficialismo corre con una gran ventaja, por lo tanto, en este proyecto no termina de erradicarse, a lo que sumamos la potestad de fijar el calendario electoral.

“Entonces, en el futuro, si esta ley se aprueba así, el gobernador de turno, sea del partido que sea, dispondrá si aplica la boleta única y la conveniencia de convocar simultáneamente para seguir beneficiándose del efecto arrastre, que implica que quien va a la cabeza tiene detrás personas desconocidas y, muchas veces, ímprobas. Por lo que, al ciudadano se le quita el poder y la libertad de identificar a los candidatos”, denunció la legisladora.

—¿Cuestionan otro punto del proyecto?

—Desde luego, objetamos un casillero, al estilo cordobés, en el que el lector pueda marcar la opción de lista completa. Precisamente, esto en esencial generaría la lista sábana horizontal, por lo que me parece que detrás de este proyecto se encierran cuestiones poco claras, que se tapan ante la gente con esto de hablar de transparencia y reducción de costos e impacto ambiental.

“Por eso, le expreso con total sinceridad, yo no creo que desde el Gobierno estén abiertos al cambio que proponemos quienes objetamos los principales puntos de este proyecto de ley. Y lo digo remitiéndome a la actividad legislativa donde prima un modelo verticalista donde pasa la votadora. El ejemplo en la Comisión Bicameral de Seguridad, donde no hay lugar para el disenso. No hacen lugar a los proyectos de ley de los bloques minoritarios y, mucho menos, los pedidos de informes. En definitiva, es un modelo que no da espacio a las contribuciones”, reprochó enérgicamente la diputada Mercedes Llano.