Patricia Bullrich vino a Mendoza a respaldar a Omar De Marchi

Patricia Bullrich, titular del PRO nacional estuvo en Mendoza y consumió todo el jueves para tomar contacto con muchos sectores. Desde mantener reuniones con dirigentes de ese partido en la provincia, encontrarse con el gobernador Rodolfo Suarez, ser distinguida por la policía provincial y presentar un libro, fue parte de la abultada agenda de la ex ministra de Seguridad de la Nación.

No pudo salir del halo político que rodeó su visita a tierra mendocina. Es más, no lo ocultó, sobre todo a la hora de mostrar sus cartas en el tablero político local. Porque, para esta mujer, clave en las huestes opositoras que hoy por hoy cuenta Argentina, Mendoza es un ejemplo político, democrático e institucional que sobresale permanentemente en la vida del país.

Bullrich, no se privó de ser muy fuerte en reclamarle a Alberto Fernández su desprolijidad para con toda la comunidad mendocina, al ignorarla en la figura representativa que significa el gobernador Rodolfo Suarez en la reciente visita oficial a Chile. Ponderar la Ley de Extinción de Dominio y lanzar desde aquí lo que ella consideró convocar un gran conjunto para una gran elección que esperan para este año.

Por eso, en ese sentido, dejó en claro que el PRO no habla del 2023, que eso está lejano y que toda la fuerza se centra en este 2021.

Con orgullo político mostró cómo el predicamento opositor, tanto de ellos, como de los radicales, surtió efecto a la hora del regreso de la educación a la presencialidad. Dijo que la insistencia, tras mucha negativa del Gobierno nacional, por parte de ellos y de gran parte de la comunidad argentina, hizo torcer el no que solo salía de la boca de funcionarios y sindicalistas.

La hora de levantar la economía

La presidenta del PRO nacional apenas llegó a Mendoza tuvo contacto inmediato con los medios de prensa locales, entre los que se encontraban CNN Radio Mendoza y El Ciudadano.

En conferencia de prensa en la sede del PRO provincial y acompañada por el diputado nacional Omar De Marchi, se refirió a los ejes de su visita. El primero, la economía del país donde expresó: “Hoy sabemos que, si los productores no están en el marco de un sistema que le permita crecer, no necesariamente se aprovechan esas circunstancias. Por eso creo que la Argentina hoy tiene una gran posibilidad con estos precios extraordinarios que tiene, muy similares al momento histórico en el que también se discutió la 125”.

“Me parece que estos amagues del Gobierno de nuevamente poner retenciones es inaceptable, más allá que hizo marcha atrás, donde se notó que el campo estaba totalmente decidido a no dejarse destruir con sus economías regionales como sucedió en otro momento de la historia”.

Para Bullrich: “La Argentina tiene una posibilidad, nosotros la vemos y por eso creemos que los puntos centrales están nucleados en una economía competitiva. Para eso los cambios en las leyes laborales que favorezcan el empleo registrado. La posibilidad de apoyar a las empresas más pequeñas para ayudar a los comercios que han sido los que más han sufrido durante todo este año. Y generar realmente posibilidades para todos los profesionales y todos los trabajadores que no han podido trabajar, en definitiva, todos los aquellos que quedaron fuera del sistema en este tiempo y que absolutamente importante recuperarlos”.

Dejar afuera a Suarez es dejar afuera al pueblo mendocino

La titular del PRO no dejó de expedirse sobre lo sucedido en torno de la visita presidencial al país trasandino y se tomó su tiempo para calificar como acción discriminatoria hacia Mendoza, desde la Nación.

“Vemos muy mal que el presidente no invitó al gobernador de Mendoza a la gira por Chile. Nos parece que hay gobernadores que tienen privilegios por ser del partido de Gobierno y los gobernadores que representan una provincia como Mendoza los dejan afuera. Quizá, esto tiene que ver con que el Presidente solo busca favorecer aquellos que son de su partido. Su grave error radica en no darse cuenta que deja afuera a un gobernador, deja afuera a un pueblo como es el mendocino, que no se lo merece”, reflexionó.

Es inaceptable que los locales de La Cámpora reemplacen los centros de salud

Al momento de hablar sobre la vacunación contra el COVID-9, fue lapidaria en señalar: “Chile tiene 19 millones de habitantes y Argentina 45 millones, mientras en el vecino país ya hay un millón de personas vacunadas y en nuestro país solo 322.000. Esto, nosotros creemos que es un tema de gestión, donde nos interrogamos porqué Chile va a poder vacunar más que la Argentina. ¿Por qué?, porque tiene más miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Ejército y más estructura sanitaria, no lo tiene. Esto, es un tema de organización, porque cuando la vacunación se pone en los locales de La Cámpora en vez de ponerse en toda la infraestructura que tiene el país a lo largo y a lo ancho. Hay cientos de centros de salud y de vacunación, cientos de lugares donde con una organización y una logística, nosotros podríamos estar logrando significativamente algo muy importante para nuestra población”.

“Desde Mendoza estamos planteando más equidad, se apure la compra de vacunas y se logre vacunar más rápido a la sociedad, porque si bien hemos aprendido distanciamiento y un montón de cosas para cuidarnos durante todo el año, estaríamos y nos recuperaríamos más rápido si tuviésemos una posibilidad real de vacunar de forma rápida a la sociedad”, concluyó.

Quien le robó al Estado debe devolver todo con su patrimonio

Sobre la corrupción y la señal mendocina al país por esto días, destacó, “estoy muy orgullosa de que Mendoza tenga una Ley de Extinción de Dominio. Nosotros la luchamos durante los cuatro años de gestión para sacarla y si bien existe con formato de un decreto de necesidad y urgencia que está vigente, todavía hay pocos jueces que le han puesto en marcha. Creo que es fundamental que se entienda, que si robaste devolver todo con tu plata. Por suerte todavía está vigente el decreto de necesidad y urgencia que sacó el presidente Mauricio, como para que nadie se haga el distraído en este tema”.