PASO 2021: estos son los DNI habilitados para votar

Este domingo se desarrollan en el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó cuáles son los documentos válidos para votar.

La CNE recordó que todos los formatos de documentos son válidos para votar en las PASO, con la salvedad de que el ciudadano no podrá sufragar si presenta su DNI a través del celular o si lleva una versión anterior al documento que figura en el padrón electoral.

Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste; DNI tarjeta; y DNI tarjeta de la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar" son documentos válidos para que el ciudadano presente el domingo en el establecimiento de votación.

Desde la Cámara aclararon que los ciudadanos deben presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

Además, se remarcó que es válido para votar el DNI tarjeta otorgado junto a la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar".

Asimismo, se informó que "el DNI en tu celular", a través de la aplicación Mi Argentina, no es válido para votar, por lo que no se permitirá que se exhiba el documento nacional de identidad mediante el dispositivo de telefonía móvil.

En tanto, se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.