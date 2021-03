Pamela Verasay: “Esperaba un pedido de disculpas del presidente”

Pamela Verasay, integrante del Frente Cambia Mendoza en el senado nacional, dialogó con CNN Radio Mendoza y criticó varios pasajes del discurso de Alberto Fernández, sobre todo por la querella criminal que pidió para el gobierno de Mauricio Macri, debido a supuestas irregularidades con el préstamo brindado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El máximo mandatario expresó en el día de ayer que ha “instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La inquietud que aquí nos planteamos también parece ser compartida en el seno del mismo FMI”.

Al respecto, la senadora mendocina comentó en el inicio de la entrevista: “Primero que nada, esperaba un pedido de disculpas para todos los argentinos por el descubrimiento del Vacunatorio – Gate y sabiendo la necesidad y expectativa por la vacuna como recurso para enfrentar a esta pandemia”.

Sobre la deuda con el FMI, agregó que “no debería ser llamativo que la justicia intervenga, si hay algún tipo de sospecha sobre el manejo de fondos de la República, ya sea que provengan de deudas o de otro lado, son recursos públicos y hay que rendir cuentas. El error que comete el presidente, me parece, es intentar convencernos de que el problema de la deuda argentina la generó el último gobierno”.

Y continuó: “Claramente la denuncia es contra una persona, contra una forma de gobierno (Mauricio Macri). Fue un discurso lleno de odio, de rencor, la verdad que termina de posicionarse con el discurso más crudo del Kirchnerismo”.

Siguiendo con el préstamo del FMI, Verasay dijo que Alberto Fernández “olvida el nivel de deuda que dejó Cristina al final de su gobierno en 2015. Olvida de explicar cómo se destinó el préstamo del FMI y cómo fue remplazada una deuda con otra. Porque efectivamente la toma de deuda fue destina a pagos de deudas anteriores”.

“El principal problema de la Argentina es no poder atacar el déficit fiscal que arrastra el país. De no tener un plan económico que trabaje de manera compacta con la inflación. El presidente habló de inflación, pero no de cómo vamos a trabajar para sostenerla, en un año de mucha incertidumbre por una posible nueva ola de la pandemia” resaltó en otro pasaje de la entrevista.



Finalmente, Pamela sentenció: “Fue un discurso falto de contenidos técnicos. Ojalá que avance la justicia, que avance la querella, pero que (el presidente) no falte a la verdad a la hora de hablar sobre el destino del préstamo del Fondo Monetario Internacional”.