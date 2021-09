Norma Trigo y 73 funcionarios deberán devolver dinero mal cobrado

La exintendenta de Santa Rosa, Norma Trigo y 73 de sus funcionarios deberán devolver 7,4 millones de pesos que cobraron entre el 2018 y 2019 de forma irregular.

La actual jefa comunal, Flor Destéfanis dispuso que la Municipalidad recupere los sobresueldos que se pagaron desde la comuna luego de una investigación que dejaron en manos de la Fiscalía de Estado.

Sobre lo sucedido Destéfanis expresó: “Cuando asumimos encontramos que la persona a cargo de liquidación de haberes nos preguntó cómo nos liquidaríamos los sueldos los funcionarios y contestamos que como lo venían haciendo. Pero nos contestó que la intendenta tenía un decreto que dejó sin efecto antes de irse".

Ante esta respuesta es que decidieron abrir una "investigación para ver que pasaba, porque los sueldos de los funcionarios no los puede fijar el Ejecutivo si no pasa por el Concejo Deliberante con la aprobación de una ordenanza y además, no se puede percibir más que lo que corresponde al ejercicio de funcionario".

Ante esto, Destéfanis indicó en declaraciones en FM 91.7 que "habían creado un ítem por decreto, a espaldas del pueblo, y que nunca se publicó en el Boletín Oficial y que nunca pasó por el Concejo Deliberante, por el cual cobraron un plus que denominaron responsabilidad funcional".

Por ello es que desde la gestión actual "consideramos que estaba totalmente fuera de la ley y, por lo tanto, lo elevamos a Fiscalía de Estado para que ellos dictaminaran", y ahora "fuimos notificados de la decisión, donde indica que debíamos evaluar los pasos administrativos para dejar sin efecto ese decreto, declararlo inexistente y realizar las acciones pertinentes para la recuperación del dinero mal cobrado por parte de todos esos funcionarios".

La intendenta admitió que quiénes percibían ese plus "eran funcionarios elegidos a dedos para cobrar o no este ítem".

Esas acciones ya fueron iniciadas y por ello se publicaron los decretos en el Boletín Oficial y, mediante esa resolución, "vamos a comenzar a notificar a más de 70 funcionarios de Norma Trigo, inclusive ella, que cobraron haberes de una manera ilegal", reconoció Destéfanis.

Al consultarle cuánto sería el dinero que debe devolver Trigo, la jefa comunal reconoció: "No tengo los números individuales, pero sin dudas es de las que más tiene que devolver", además aclaró que a esa liquidación se le debe "sumar los intereses", por lo que es una suma que se incrementará.

Destéfanis lamentó la actitud adoptada por los exfuncionarios, ya que Santa Rosa es "un municipio que depende exclusivamente de la coparticipación" y los dirigentes "hicieron esto a espaldas del pueblo" y, si bien, reconoció que no se está "juzgando la decisión política de cuánto debe cobrar un funcionario, sino la manera irresponsable de haberlo hecho".

La intendenta espera "poder recuperar ese dinero" y apela a la "buena predisposición de estos más de 70 vecinos de Santa Rosa que saben que no correspondía eso que cobraron" y a su vez "poder invertirlo en servicios y beneficios para nuestra gente", cerró.

