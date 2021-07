Este viernes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la causa por el Memorándum con Irán "es disparate judicial, institucional y político", durante la audiencia pública que se realizó por videoconferencia.

"Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación", indicó al comenzar su exposición, que es transmitida por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

Además, la expresidenta expresó que los imputados en la causa no tienen "ninguna conexión ni responsabilidad institucional" y consideró que "uno de los problemas de la impunidad del atentado tiene que ver con este manejo político que se le dio a la causa".

El Tribunal Oral en lo Federal 8 inició la audiencia para debatir la nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, a través de la plataforma Zoom y con la presencia de Cristina Kirchner, entre otros procesados en el caso.

El 18 de julio se cumplen 27 años del atentado a la AMIA ocurrido en CABA.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 decidió también por cuestiones de limitación horaria vinculada con la participación de los jueces en otras causas, que hoy solo expondrán tres de las partes, que cada una podrá hacerlo por un máximo de 45 minutos y que la audiencia se retomará el 4 de agosto a las 9.

La AMIA renovó el reclamo de justicia

Autoridades de la AMIA y familiares de víctimas del atentado realizaron este viernes el acto por el aniversario número 27 del trágico hecho, en el que renovaron el pedido de justicia y esclarecimiento, y lanzaron duras críticas a la "inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado". El homenaje a las 85 víctimas volvió a realizarse de forma virtual por la pandemia, con la consigna "Conectados contra la impunidad".

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, brindó un duro discurso en el que exhortó al Gobierno "intensificar las medidas y agotar los recursos" para que Irán y El Líbano entreguen a los acusados de perpetrar el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. "La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades", resaltó.

En su mensaje, señaló: "Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia. Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado".

"Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado. ¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum, Eyherabide y el recientemente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?", continuó.

"Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países", expresó Eichbaum.