Martín Guzmán le respondió a CFK: "No hubo ajuste fiscal"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno no aplicó un ajuste fiscal, sino que hubo "reducción del déficit, que es distinto". Así, el funcionario se refirió a la carta pública en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó la política del Gobierno sobre el gasto público.

"En la carta, ella considera que hay un ajuste fiscal, aunque le digan que no. Yo soy uno de los que le dice que no: en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva", destacó Guzmán en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, el funcionario indicó que el gasto primario "creció interanualmente un 64,8%. Y si excluimos el gasto por las restricciones a la circulación, creció por encima de la inflación". Por eso, aseguró que "en ningún momento hubo ajuste fiscal: hubo reducción del déficit, que es distinto".

"Hubo una política fiscal expansiva porque el gasto del Estado en términos reales creció", aseguró el ministro, también dijo que el déficit fiscal "se redujo porque creció la recaudación, porque se recupera la economía y por las medidas expansivas que adoptamos".

Sin embargo, admitió que "hay cuestiones de la carta en las que estamos de acuerdo con Cristina: dijo que no se pudo ejecutar todo el Presupuesto, y eso hay que resolverlo. Eso lo vamos a ir haciendo en estos días".

Por otro lado, Guzmán afirmó que "tuvimos que transitar casi sin instrumentos para proteger a nuestra producción. No es lo mismo hacer política económica cuando no hay crédito y la moneda está tan débil. A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. Lo que hacemos tiene por objetivo mantener una situación de protección a la sociedad".

Sobre el resultado de las PASO y las nuevas medidas económicas, el ministro consideró: "Tal vez se podrían haber implementado algunas decisiones antes. Va a haber una modificación de las políticas económicas, es muy importante escuchar y prestar atención al resultado de las urnas. Todo lo que anunciaremos en los próximos días es algo que ya está proyectado presupuestariamente. Entonces, es falso decir que lo que hacemos es electoral".

Por último, sobre las negociaciones con el FMI, expresó que se trata de "uno de los peores problemas que nos dejó la administración anterior. Es importante no olvidar y aprender para que no vuelva a pasar en la argentina cosas que tanto daño nos hicieron. Se desembolsaron U$S 45 mil millones, ese préstamo fue vergonzoso. No se utilizó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva del país, en dar condiciones para que haya más trabajo".