Marcelino Iglesias: “Por ahora no estoy de acuerdo con el Pasaporte Covid"

El Gobierno de Mendoza evalúa la posibilidad de exigir a partir del mes que viene un "Pasaporte Covid" que acredite la vacunación de los mendocinos para actividades no esenciales. La medida busca principalmente ampliar la capacidad de los locales gastronómicos y comerciales que son cerrados, pidiendo a los clientes el certificado de vacunación para poder ingresar.

La idea es que una vez ocupado el 50% de aforo del local, el resto de las personas pueda ingresar solo si presenta el carnet de vacunación hasta completar un 70% de ocupación. Por el momento, los argentinos podemos acceder a un certificado virtual de vacunación emitido por la app Mi Argentina.

El pasaporte COVID ya se utiliza en algunos países europeos.

El objetivo es frenar el avance de la variante Delta de COVID-19, que está forzando a otros países a volver a imponer restricciones por la pandemia, como es el caso de Francia que anunció la obligatoriedad de inmunizarse para ciertos grupos de trabajadores y para acceder a determinadas actividades.

En ese sentido, algunos intendentes de la provincia se mostraron a favor y otros en contra de la implementación de este carnet sanitario en Mendoza, que también se aplicará en distintas ciudades de Buenos Aires a partir del próximo lunes.

Uno de los que se niega a implementar esta iniciativa es Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, quien aseguró que analizaría esta posibilidad una vez que haya una baja en los lugares de vacunación y vean mucha gente reticente.

Marcelino Iglesias

Además, el jefe comunal agregó que hay que persistir en esta etapa, no poner restricciones y ayudar con argumentos a fomentar la inoculación.

“No estoy de acuerdo en principio, por ahora, aclaro para no entrar en polémica. Todas las mañana consulto a la gente de Salud del municipio que está en el Le Parc, y lo que me informan es que hay un flujo continuo de gente vacunándose. Hoy afortunadamente hay vacunas y hay un gran agilidad; y creo que si se analizara algún tipo de medida restrictiva como el carnet sanitario para ingresar, lo haría una vez que los lugares donde se están vacunando ahora se observe una baja importante de vacunación y donde sigamos observando que hay gente reticente a vacunarse", sostuvo el mandatario en declaraciones radiales a Radio Nihuil

“Los grupos antivacunas han hecho lo suyo y han dejado algunas dudas incluso a nivel mundial, donde hubo marchas y contramarchas sobre una vacuna y sobre otra. Siempre digo lo que dice la ministra Nadal y Vizzotti, que cualquier vacuna que te toque es mejor que nada. Entonces, nosotros, los funcionarios y los periodistas debemos despejar esta neblina de falsas noticias que vienen de las redes sociales, e insistir en que la gente se vacune", manifestó Iglesias.

Asimismo, el intendente de Guaymallén expresó que desde la comuna "tratan de convencer no solo al personal municipal sino ir a los barrios, a los polideportivos, a los jardines maternales, hablar con las personas y darles argumentos para que se vacunen; y los resultados son buenos. La gente cuando escucha una voz que le habla respetuosamente, le da explicación y le espanta esas dudas, va y saca el turno. Lo que más resultado nos ha dado en algunos barrios no es tanto ir a vacunar como ir a ayudarle a conseguir el turno porque algunas personas tienen dificultad de conectividad y no saben cómo hacerlo por su edad. También hablamos con la gente joven que se cree por ahí que está exenta de cualquier daño que le pueda generar el coronavirus. Yo creo que hay que persistir en esta etapa y no poner restricciones".

“Mi mensaje es, por favor, si alguno no se inscribió para vacunarse que se inscriba, a los que ya se colocaron la primera dosis el sistema automáticamente los va a ir convocando, mientras tanto sigamos cuidándonos”, reclamó el jefe comunal.