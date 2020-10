Macri dio una entrevista luego de meses y habló de todo

Mauricio Macri brindó ayer su primera entrevista tras alejarse del poder político que emanaba cuando era el presidente de la Nación.

La política de su partido, de la Argentina, la figura de CFK y la economía fueron los principales ejes a los cuales se refirió el expresidente.

En primer lugar hay que destacar que Macri habló de las protestas de ayer, -contra las políticas del Gobierno de Alberto Fernández- y a las cuales elogió, al destacar las "crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan", y expresó que por ello hay "que ser muy optimistas" sobre el futuro.

Juntos por el Cambio

Mauricio Macri, contó que durante estos meses fuera de la escena política tuvo tiempo de reflexionar sobre su gestión y que se dio cuenta de que a partir de diciembre de 2017 su gobierno “se quebró” y pasó a “una actitud defensiva”.

“Nunca debí haber delegado la negociación política. La delegué en mi ala más política filo peronista, (Rogelio Frigerio, Emilio Monzó), todo ese grupo, tanto de la Cámara de Diputados como los gobernadores”, admitió el exmandatario.

Sobre la posibilidad de ser candidato a legislador en 2021, sentenció: "No me veo candidato. Estoy cómodo en acompañar a los que tienen vocación de liderar, por ejemplo (el jefe de gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta),. que está trabajando bien en un momento difícil y sin el paraguas que tuvo".

"La veo bien a Patricia Bullrich en la conducción del partido, seguimos apostando a María Eugenia Vidal, a gente joven como Omar de Marchi o Federico Angelini, al liderazgo de Alfredo Cornejo en la UCR o de Maxi Ferraro en la Coalición Cívica".

Fernández, el gobierno y la cuarentena

El expresidente admitió que las marchas para protestar contra las actuales políticas del gobierno han ido cobrando masividad para que este “pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país”.

Para Macri la cuarentena, “fue muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades, nuestra forma de vida, sin ningún resultado, porque estamos entre los peores países en término de resultados sanitarios frente al coronavirus”.

"Esta cuarentena tiene que parar, hay que confiar en nuestros médicos, en nuestra sociedad porque el argentino es responsable", dijo.

En el mismo sentido, consideró que “sin un presidente que defienda la Constitución no hay futuro”. “Es lo que la gente pidió hoy en la calle: que no abuse de ese poder que le damos”, indicó.

“Entristece mucho ver a los jóvenes que se quieren ir del país. Hay que darles oportunidad”, enfatizó.

Autocrítica

Macri también evocó: "Aquel diciembre de 2017, después de una elección increíble asistimos a un espectáculo terrible: el massismo se juntó con el kirchnerismo, colapsaron la sesión (por la reforma previsional), 10 toneladas de piedra (lanzadas por manifestantes), y aunque salió la ley nos pusimos en una situación defensiva, y dejé de salir a explicar".

"Tuve que vetar leyes que no ayudaban y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar. Dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa y esa situación hizo que gran parte de la sociedad dijera 'esto no va más' y recién recuperé la capacidad de escuchar en las últimas marchas que hice, pero ya era tarde", continuó.

Macri recordó las elecciones PASO del 11 de agosto del año pasado y dijo que "fue tremendo; porque la gente vio que el esfuerzo no daba sus frutos y se volvió al pasado de más pobreza y más problemas".

Al enumerar otro de sus errores, puntualizó: "Nunca pude haber delegado la negociación política, la dejé en manos de este grupo de gente filoperonista (por Emilio Monzó-Rogelio Frigerio y Sebastián García de Luca)".

"Yo como ingeniero estaba tironeado por mesas de productividad o en viajar por el país o por el mundo o en reunirme con (la jefa del PRO Patricia) Bullrich para tratar el tema de la lucha contra el narcotráfico", reconoció.

El kirchnerismo y CFK

“Sin un Presidente que defienda la Constitución no hay manera. El kirchnerismo volvió a atropellar la Justicia y a las instituciones", dijo Macri.



"Todos teníamos la esperanza de que el kirchnerismo volviera habiendo aprendido algo, pero cuando empezó a aumentar impuestos, a no respetar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentin, a tomar regulaciones de todo tipo, a dar de baja la ley de economía del conocimiento, al ataque del sistema institucional, eso destruyó la credibilidad".

Avanzó sobre la figura de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto dijo que hay "un avance sistemático" encabezado por ella: "La vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder. Tiene una agenda propia en la que ella necesita, bloquear, someter a la Justicia".

“El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de diez años, y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad”, advirtió Mauricio Macri.

Economía

Respecto de las críticas que se hicieron durante los meses de gestión de Alberto Fernández sobre la deuda tomada durante su mandato, aclaró que “dos de cada tres dólares” que tomó “fue para pagar deudas del Gobierno anterior y el otro para financiar el déficit que genera el Presupuesto”.

Al respecto cuestionó que el bloque opositor, que era mayoría, votaba una ley de Presupuesto que no coincidía con su proyecto de Gobierno. “No tenía alternativa que ir y tomar deuda”, aseguró y recordó que debió “vetar leyes del kirchnerismo”.