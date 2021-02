Luis Petri: "Hay mezquindad política por parte de la oposición"

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio Luis Petri indicó que hay "mezquindad política" por la negativa de la oposición a debatir una eventual reforma de la Constitución.

Al ser consultado por El Ciudadano sobre el rechazo de la oposición para debatir el proyecto para modificar la Constitución de Mendoza que fue presentado en agosto del año pasado indicó: “Habla de las mezquindades que existen en la política local y la ausencia de grandeza, porque en Mendoza tenemos una Constitución de 1916, que está pensada para otra sociedad y otra época, y a diferencia de las reformas provinciales últimas no se trata de intentos por perpetuar el poder sino por limitarlo”.

Y se explayó: "Esta Constitución fue pensada para otra época, para otro mundo donde sin lugar a dudas en materia educativa fue innovadora porque instauró la creación de la Dirección General de Escuelas y el cargo de director general de escuelas, además, creó el gobierno del agua, impensado para la época, más allá de eso está claro que es imprescindible mejorar los controles, es necesario bajar los costos de la política, mejor a la representación por lo que queremos tener una sola cámara".

"Insistimos con la necesidad de reformar la Constitución de la provincia y lo han planteado diversos gobernadores, es algo que también plantearon los candidatos de la oposición y la paradoja se da porque ahora se niegan al debate".

Y amplió: "El proceso es muy participativo ya que requiere una mayoría calificada, en definitiva la que termine decidiendo es la ciudadanía si acepta o no la reforma constitucional y los cambios no son justamente para perpetrarse en el poder, sino para limitar el poder" indicó Petri.

El también vicepresidente segundo la Cámara de Diputados, aseveró hoy que lo sucedido con el vacunatorio paralelo en el ministerio de Salud de la Nación “es un caso típico de corrupción” y reclamó “la renuncia de los funcionarios públicos que han sido descubiertos” aplicándose la vacuna.

En una videoconferencia con miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA), Petri recalcó que lo ocurrido con la vacunación en la sede de la cartera de salud “es un caso típico de corrupción. Es un desvío de fondos y bienes públicos, que terminaron yendo a funcionarios inescrupulosos”.

Dijo que por el ese hecho “deben renunciar los funcionarios públicos que han sido descubiertos y también deberían ser inhabilitados para su participación en la próxima elección”.

"Es un desvío de fondos y bienes públicos, que terminaron yendo a funcionarios inescrupulosos cuando su destino inicial era el personal de salud o las personas mayores", agregó.

Más adelante cuestionó "todo el procedimiento que el gobierno protagonizó con el tema vacunas, desde la elección de las vacunas Sputnik, las idas y vueltas con Pfizer y las demás empresas, sin que se supiera muy bien porque se elegían unas y se descartaban otras".

"Si el gobierno quiere volver a recuperar transparencia y credibilidad en el tema de la vacunación debe permitir que actúe como en su momento hemos propuesto una Comisión Bicameral parlamentaria y al mismo tiempo una investigación judicial sobre lo sucedido", subrayó.

Y criticó que "durante casi todo el año pasado hemos estado en Cuarentena por la Pandemia y sin embargo sólo dos veces el ministro saliente Ginés González García estuvo en el Congreso para dar respuestas a la oposición".

Petri no descartó al expresidente Mauricio Macri para la contienda interna dado que no cree “en los vetos anticipados” y aclaró que el ex efe de Estado es un dirigente “importantísimo”.

“En Juntos por el Cambio se ha horizontalizado la toma de decisiones y todos, a priori, tienen chances de encabezarlo. Serán las ganas (de los postulantes) y el acompañamiento popular, los que terminarán definiendo quienes serán” los candidatos, cerró.