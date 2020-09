El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Petri habló sobre variados temas de agenda en El Interactivo (Ver video con la entrevista completa al final de la nota).

Análisis de la actualidad política, la Justicia y el allanamiento a Macri, fueron los ejes de la rica entrevista a la que se sometió el legislador en diálogo con Gabriel Landart y Luis Vidal.

En primer lugar Petri calificó como “gravísimo” el allanamiento en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri.

“Es gravísimo, eso habla de persecución a opositores. Disponer un allanamiento a un expresidente de la Nación, por una supuesta violación y teniendo en cuenta que el propio presidente ha dicho que no hay más cuarentena, y que él recibe a sindicalistas, me parece que huele más a persecución” reflexionó.

“Vemos como este Gobierno continúa el camino y el rumbo hacia la Venezuela de Chávez y Maduro. Se persigue a opositores, se cierra la economía, hay inseguridad jurídica y las empresas se van, se restringe la compra de dólares, la libertad de prensa está amenazada y también la propiedad privada. Todo confirma algo muy peligroso en términos de garantías, derechos y libertades individuales que contempla la Constitución”, evaluó el diputado de Juntos por el Cambio.

El cepo

Otro de los temas que no soslayó Petri en la entrevista, fue lo recientemente anunciado en torno al cepo al dólar.

“El cepo se maneja por expectativas económicas. Nosotros logramos levantarlo apenas llegamos porque había expectativas. Se tuvo que reinstalar porque venía este Gobierno, y claramente no había expectativas. No fue una decisión que tomó el Gobierno de Mauricio Macri pensando en la continuidad de Cambiemos. Pasaron las PASO y había que evitar una fuga de la moneda extranjera”, argumentó el diputado de la oposición.

La Justicia

Sobre la movilidad de los jueces Petri dijo: “Castelli iba a integrar el Juzgado Federal Oral federal que está a cargo de la Causa Cuadernos cuando se llevara a juicio. Los otros dos son jueces de cámara, por allí venía el cuestionamiento, hay una acordada que dice que estos trasladados no requerían acuerdo del Senado”, sostuvo.

“Estamos en un momento de mucha incertidumbre, con una crisis económica y sanitaria que no tiene precedentes. El Senado tiene en sus manos la ley de economía del conocimiento que este Gobierno suspendió, es una de las industrias que más trabajo genera. Sin embargo, el Senado en lugar de tratar la modificación a la ley de concursos y quiebras y la ley de economía del conocimiento, trata la reforma judicial que tiene un costo de mil millones de pesos y por otro lado trata la destitución de tres jueces”, precisó con dureza el legislador opositor.

“Está claro que van por otro lado. Esto queda evidenciado en el tratamiento de estos proyectos. Previo a esto fueron por Vicentín, una comisión bicameral para investigar a Vicentín. Es una agenda absolutamente distinta de las necesidades y el sufrimiento”, consideró Petri.

La cuarentena

“La gente sufre mucho por una cuarentena interminable, y que ahora promete extenderse hasta octubre. El Gobierno se equivocó porque cerró totalmente a la Argentina con 19 casos y hoy, con muchos casos trata de morigerarla. Hubiese sido distinto si el Gobierno decía que los 19 casos los aislaba, también a sus contactos. Aislemos a todos los que ingresan a la Argentina. Qué distinto hubiera sido si a esas personas que ingresaban las teníamos en cuarentena y con la verificación sanitaria volvían a la vida normal. No aislábamos a los 44 millones de habitantes sin tener síntomas”, opinó el diputado nacional de Juntos por el Cambio en diálogo con El Interactivo.

“Fue una medida a todas luces, boba. Si te dicen que el pico viene los primeros días de abril, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con el aislamiento?” se peguntó Petri que dijo que “después dijeron que venía a fines de abril, después en junio y se seguía alargando la cuarentena”, reflexionó.

“Ginés dijo en julio “en 4 días más tenemos el pico en Argentina”. Si el 19 de marzo te decían que el pico llegaba el 1 de abril, consentías. Pero claro está que se equivocaron con las declaraciones. Pero estos errores han costado puestos de trabajo, chicos sin ir a la escuela. Las medidas del Gobierno son insuficiente, hay cuatro millones de trabajadores que no tienen ninguna ayuda por parte del Estado. Entonces el Estado se vuelve el juez que decide quién vive y quién no, a quienes les dan las ATP y a quienes no”, evaluó Petri.

¿Fuga de empresas extranjeras en Argentina?

“El Gobierno abona la inseguridad jurídica y se van las empresas como Falabella, Glovo, Latam. Está claro que las empresas requieren de seguridad jurídica que no hay”, opinó el legislador.

“Cuando una empresa se va de un país es porque no hay perspectivas, y se les están yendo a este Gobierno. Si se nos hubiera ido a nosotros Latam me hago cargo, primero me parece que la política aerocomercial fue muy buena durante el Gobierno de Macri, generó vuelos baratos, amplió las rutas y la oferta. El usuario se vio beneficiado”, consideró.

“Creo que el mundo que avanza hacia el teletrabajo, vas a tener que incorporar los datos 5G tenés que garantizar inversión. Garantizan que la Argentina será competitiva, que habrá plan de inversiones, pero estas medidas solo sirven para retrasar y para que nos releguemos respecto del mundo, me parece un error grosero y fatal”, evaluó el diputado.

Elecciones 2023: ¿Macri o Larreta?

En torno a quién debería ser el líder de Juntos por el Cambio de cara a las próximas presidenciales, Luis Petri opinó: “Todavía no imagino candidatos, sino quipos. Imagino a Alfredo Cornejo, imagino a Horacio Larreta. Una alternativa potente, no en una fórmula sino un equipo. Este no es un doble de tenis, sino un partido de fútbol. Imagino a una María Eugenia Vidal, Martín Lousteau. Esos tipos deben estar en la cancha, después ponemos a jugar como quieras” consideró.

En torno a cuál sería su lugar o posición en ese esquema, el diputado respondió: “Vamos a ver, donde tengo que estar. Si puedo colaborar en lo mío que es la seguridad, lo parlamentario, soy voz potente en el Congreso, ahí estaré ayudando. Acá no hay salvadores y mesías”, dijo Petri.

“Si podemos ser un país exitoso será con mucho sacrificio. A Patricia Bullrich también la metemos en ese equipo”, cerró el legislador de la oposición.