Lautaro Jiménez: "No hay que quedarse con el marketing electoral"

Lautaro Jiménez precandidato a senador nacional por el Frente de la Izquierda (FIT) votó en la mañana de este domingo la escuela Mario Casale en el departamento Las Heras.

Al consultarle sobre sus expectativas para esta jornada, Jiménez manifestó: "La palabra el concepto con el que hoy desperté es 'memoria'. Una oportunidad para que justamente hoy se ejerza el derecho a votar pensando en todas las cosas profundas que sucedieron estos últimos dos años".

Y agregó que lo importante es "no quedarse solo con las campañas, con el marketing electoral, las promesas. No pensar realmente lo que pasó o, por lo menos, desde aquel diciembre de 2019 cuando apenas habían pasado las anteriores elecciones y como el pueblo de Mendoza supo unirse en las calles para defender el agua, como luego de eso vimos a los profesores de la educación, a los obreros de viñas y bodegas que hacía décadas no salían a reclamar por sus derechos".

En declaraciones en FM 91.7 el precandidato manifestó que "muchas veces los espacios menores no tienen representación en los espacios de la política tradicional, que necesitan tener una voz en la Legislatura y en el Congreso. Tener esa expresión que va mucho más allá de lo que normalmente se presentan en las campañas".

Al consultarle sobre los candidatos que vienen por fuera de la política, fuera de los partidos tradicionales y sobre la tendencia que se puede marcar con estas elecciones, Jiménez dijo: "Creo que es una oportunidad para que la gente vote a partir de lo que pudo vivir en común".

Y amplió: "Aquellas experiencias que se compartieron no porque le hagan una promesa o que se pongan una mano en el corazón, sino por el hecho en sí bueno".

"Quiero ser la voz de millones que no tienen representación, esta es una oportunidad de que entren distintas voces y que no haya un monopolio del poder entre los partidos de siempre, donde de repente hay 86 legisladores y los 86 están repartidos entre unos partidos y eso es lo que hay que evitar", cerró Jiménez.