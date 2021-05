La oposición resistirá cualquier intento de dar superpoderes al Presidente

Ante la inminente presentación del proyecto anunciado por el Gobierno para otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para dictar medidas de restricción durante la pandemia de coronavirus, Juntos por el Cambio mantiene la guardia en alto y se prepara para resistir.

Con sus 115 legisladores, la principal coalición opositora le da volumen a la tropa que va por el rechazo, pero se suman algunas otras fuerzas más pequeñas como Consenso Federal, que reporta al exministro de Economía Roberto Lavagna.

No obstante, el interbloque Federal al que pertenece el lavagnismo está dividido con respecto a este tema. Antes de que el Gobierno explicitara su intención de enviar un proyecto, Eduardo Bali Bucca, del bloque Justicialista, le había sugerido al Poder Ejecutivo una propuesta similar.

“El Ejecutivo podría enviar al Congreso de la Nación la propuesta sanitaria de corto y mediano plazo para transformarla en ley. Es el ámbito para debatir y potenciar una idea. Así vamos a evitar nuevas interferencias políticas que desvían la atención de lo importante”, había tuiteado en medio del pico del conflicto por la presencialidad educativa. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, reveló que también va a acompañar la iniciativa oficialista.

El diputado radical de Juntos por el Cambio Luis Petri aseguró que “la Constitución no puede ser puesta en cuarentena por una ley del Congreso”.

Y destacó que el fallo de la Corte Suprema resolvió el debate al señalar que “no se puede avanzar” contra las autonomías provinciales, aunque haya un DNU o en el hipotético caso de una ley”.

“Espero que el Gobierno no avance, y si lo van a hacer que no sea para consagrar superpoderes”, sentenció el legislador de la UCR. No obstante, reconoció que el Congreso sí podría regular “cuestiones vinculadas a la circulación de personas” en el actual contexto de pandemia.

Por su parte, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo: “En principio no hay necesidad de conferirle al Presidente más poderes de los que la Constitución le atribuye”.

“Los únicos superpoderes que le haría falta es para echar a su subsecretario de Energía (Federico Basualdo)”, chicaneó.

“Necesitamos que todos los poderes del Estado se ajusten a las facultades y competencias que le otorga la Constitución y que las ejerzan en plenitud, pero dentro del ámbito de su autonomía”, manifestó.

Tonelli celebró el fallo del supremo tribunal a favor de la autonomía de la Ciudad y su decisión de continuar la presencialidad educativa.

“El fallo de la Corte en términos muy esenciales y sintéticos dice que lo que necesitamos para enfrentar la pandemia es más Constitución, no menos Constitución”, enfatizó.

En este sentido, señaló: “Si cada poder actuara dentro de las esfera de sus competencias, los conflictos no existirían”.