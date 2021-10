La irónica respuesta de CFK al enterarse que Macri dará clases en EEUU

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Mauricio Macri por estar fuera del país en momentos en que fue citado a indagatoria para mañana, y consideró que la actitud del ex presidente es una "burla a la Justicia".

resaltó la titular del Senado.

A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta compartió una noticia del portal Infobae que asegura que "Mauricio Macri anunció que dará clases en los Estados Unidos" y respondió: “La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia".

Cabe recordar que la Justicia citó días atrás para este jueves a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.

Si bien la convocatoria es para este jueves, el magistrado aún no pudo notificarlo ya que el exmandatario se encuentra en el exterior y lo más probable es que mañana no concurra al tribunal.

En ese marco, el expresidente anunció que se sumará a un programa de "liderazgo académico" de un think tank estadounidense cuyo director es un exasesor de Donald Trump que analiza "los beneficios de las economías neoliberales".

Se trata del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una planta industrial de pensamiento creada en abril pasado en el marco de la Florida International University (FIU). Según la definición de la casa de altos estudios, es un "think tank independiente, no partidario que estudiará el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe".

"Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center For Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico", señaló el líder del PRO a través de su cuenta de Instagram.