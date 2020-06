La imagen de Alberto Fernández en caída libre

Un minucioso sondeo ciudadano de la empresa nacional Giacobbe y Asociados SA Estudio de Opinión muestra la caída del actual presidente en la consideración de la gente, una cuestión que estaría en el orden del 37% en baja, porcentaje que está dentro de ese 68% que supo conseguir el primer mandatario al inicio de la cuarentena por el COVID-19, como para que se vea cómo desciende en poco tiempo.

El trabajo denominado ‘Informe VI, Especial COVID-19’ refleja el mal humor social que tiene gran parte del país en donde también se destacan problemas económicos, desocupación y corrupción. No faltó en el muestreo la molestia de la gente con respecto a lo sucedido con la cerealera Vicentin.

La encuesta a la que tuvo acceso exclusivo El Ciudadano no se limita a evaluar la opinión de los argentinos en la pandemia y la repercusión económica, también hace una mirada del escenario político nacional. En ese sentido indica: “La mayor parte de los argentinos estamos asintomáticos de COVID-19, pero un porcentaje exhibe síntomas de elecciones. Luego de un valorado y atípico periodo de consenso nacional, las partes vuelven a lanzarse dardos y calentar el clima”.

Más adelante, los autores del trabajo resaltan: “Desde el oficialismo, todos trabajan en la idea de la pesada herencia como respuesta a cualquier pregunta. Cada hemisferio de este esquizo-peronismo lo hace a su estilo, pero la estrategia es la misma”.

Al respecto de la oposición analizan: “Desde la oposición, ya huelen sangre. El impacto económico descompone el clima social y lo convierte en tensión y crispación, generando el clásico " aroma a castigo" que desde hace décadas define las elecciones argentinas. Los errores estratégicos y de estilo del gobierno ayudan a compactar al 40% de votantes antikirchneristas, antiperonistas y antipopulistas que luce desorientado sin presencia de sus representantes, y confundido por un Alberto híbrido en términos de identidad”

Sobre los números propiamente dichos hacia la figura presidencial: “La imagen positiva personal del presidente continúa bajando (-1%) pero la caída se va moderando. Recordemos que luego de crecer 30% al principio de la pandemia, cayó primero 8%, luego 7%, más tarde 5%, 2% y ahora 1%. Ya perdió entonces 23% de los 30% conseguidos. El dato relevante se encuentra ahora en la evolución de su imagen negativa: creció 6% ascendiendo a 37.6%. A medida que Alberto adopta rostro kirchnerista se aleja de todos aquellos que “querían ver” en él rasgos exclusivamente peronistas”.

En cuanto a la pandemia en sí, con sorpresa los encuestadores expresaron: “A veces, en Argentina las cosas no son lo que parecen ser. El principal problema del país, según los encuestados, no es el coronavirus (tercer lugar). Antes se ubican la economía y la corrupción. Es un buen dato para entender que, si bien la angustia crece naturalmente porque la situación es apremiante, los ofendidos crecen porque el gobierno no resulta empático con el orden de prioridades de una parte de la población. El temor al COVID-19 apenas ha bajado 2%, y la idea de extender la cuarentena avanza hacia la polarización, dado que crecieron 3% las posiciones extremas (adhesión y rechazo)”.

“La gente no está de acuerdo con la expropiación de Vicentin”

Nuestro diario mantuvo diálogo periodístico con el director ejecutivo de la Consultora, Jorge Giacobbe, quien resaltó: “El estudio que hemos publicado muestra que la imagen positiva de Alberto Fernández sigue a la baja. Un tema para tener en cuenta, después de ese crecimiento tan abrupto de 30 puntos al principio de la pandemia. Donde subió rápidamente de 38 puntos de imagen positiva a 68 puntos imagen positiva”.

El analista Jorge Giacobbe,

Al profundizar sobre lo que está diciendo la gente sobre el presidente, acotó: “Luego de eso que acabo de delinear, empezó a caer a 23 puntos de los 30 que había subido. Si bien es cierto también que esa merma de imagen se va suavizando, es decir la caída se va suavizando. No es menos cierto que lo que empezó a crecer es su imagen negativa aunque debo aclararle que todavía está baja, en 37 puntos. Pero advierto que si sigue creciendo va a complicar sus posibilidades futuras para una intentona de reelección en el 2023”.

Finalmente, el ejecutivo dijo: “Por otro lado, el estudio muestra que la cuestión de Vicentin operó de la misma manera que la discusión por la liberación de los presos. Esto quiere decir, el Gobierno metió nuevamente los dedos en el enchufe, donde había un alto voltaje social. El 34% de los encuestados a nivel nacional dice, que si fuera diputado votaría a favor de la expropiación de la empresa, mientras que el 47% de los encuestados dice que, si fuera diputado, votaría en contra de la expropiación de la empresa”.