Joaquín Barbera: un joven que quiere "ser parte de la solución"

Entre las propuestas jóvenes de Cambia Ya, que aspiran a ocupar una banca en el Senado de Mendoza, se encuentra Joaquín Barbera. El joven empresario aseguró que es la primera vez que se postula para un cargo legislativo y apunta al crecimiento del sector productivo.

El precandidato tiene 30 años y es miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA) joven. En diálogo con FM 91.7, dejó plasmada su visión en campaña, la cual apunta a brindar herramientas que contribuyan al crecimiento del sector productivo.

En primer lugar, advirtió que el área que integra no está representada en el Congreso: "Eso genera que un montón de leyes vayan en contra de la productividad, que es lo que genera trabajo y los recursos para que el Estado después pueda ayudar en las áreas más importante: salud, educación y seguridad".

Si bien es la primera vez que se postula para un puesto legislativo, Barbera aseguró que hace mucha política "no partidaria": "Soy miembro del directorio de sistemas de Argentina. Desde la empresa trabajamos mucho en cuestiones políticas, como por ejemplo, tratamos de impulsar la boleta única".

El turismo, una industria estratégica

“Yo apoyo a cualquier gobierno, sin importar el partido político. Sí creemos que hacen falta medidas de fondo, para activar el turismo", sentenció el joven.

En sintonía, justificó: "Argentina no es un país federal, porque el gobernador (Rodolfo Suarez) está pidiendo hace un montón de tiempo que reabran el aeropuerto, el paso a Chile y eso depende de Nación. Ahí tenemos un problema, porque el presidente en ningún momento dice cuándo abrirá y cuándo generará los vuelos con San Pablo, Lima y Panamá, vuelos que se han perdido y eso destroza el turismo".

“Como segunda medida, no se toma al turismo, ni a nivel nacional ni provincial, como una industria importante y el turismo tracciona un montón de otras industrias. El turista viene y consume en un restorán, el restorán compra maquinarias, mesas, sillas. A su vez, tracciona la industria pesquera, de la carne", agregó.

Con mirada crítica, manifestó que "el PreViaje es pan para hoy y hambre para mañana", ya que sirve para que varios negocios "no tengan que cerrar", pero la solución sería flexibilizar el flujo de gente en las fronteras.

“Nos hemos acostumbrado a cosas que no son normales, que el turista tenga que cambiar su plata fuera del mercado formal, porque no irá a cambiar al oficial cuando sabemos que hay un dólar paralelo. En eso no hay respuesta, porque el Gobierno nacional está preocupado con otras cosas", lamentó.

"El trabajo en blanco dignifica"

Por otro lado, criticó que "son 6 millones los trabajadores que están en la informalidad. Eso me parece indignante, porque el trabajo en blanco dignifica".

"Hay veces que nos piden que no los tengamos en blanco", contó en base a su experiencia como empleador, detallando que alrededor de la mitad del pago destinado a una persona, se va en impuestos del Estado.

Para Barbera, este escenario es el que fomenta el trabajo informal: "No creo que sea culpa de un partido político. Tenemos que cambiar el sistema, dejar de pensar que estamos en un Boca - River".

"Decidí meterme en esto, porque quiero ser parte de la solución, no quiero quejarme más en un café", concluyó.