Gustavo Menna: "Fui una especie de miembro informante de la impugnación"

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, los periodistas Gabriel Landart y Luis Vidal Correa entrevistaron a Gustavo Menna, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Chubut.

Al consultarle por la prórroga de las sesiones virtuales en el Congreso manifestó "fui una especie de miembro informante de la impugnación. Fue anómalo, sin precedentes. Ha habido sucesos muy llamativos en la historia del parlamento argentino, pero nunca como esto, que se valide una sesión que no tenía quórum, en se momento no había vigente un protocolo de sesiones virtuales"

Y continuó "el requisito para el quórum es que hubiera al menos 129 diputados sentados, éramos 96 sentados ahí y a los 90 de nuestro bloque se nos tuvo por ausentes, pese a hablar 6 horas".

“Por supuesto que la hemos impugnado, hay un amparo que firmamos 6 diputados, con el patrocinio de dos constitucionalistas importantes. La causa está caminando, creo que ahora está para que conteste Sergio Massa. Claramente fue una sesión irregular, tanto así que una semana después se firmó en labor parlamentaria, como corresponde, en forma unánime una prórroga por 30 días hábiles el protocolo".

Negativa a las sesiones virtuales

Con respecto al protocolo que salió publicado en un diario nacional para poder sesionar de forma presencial dijo "el protocolo es el que aprueba la Cámara, porque tiene potestad constitucional de darse su reglamento. Desconozco a lo que usted se refiere. Hablamos de un poder del Estado, con todo respeto por el médico que firmó ese informe, imagine que es como si un médico dijera al presidente que no puede hacer algunas de las potestades a su cargo por la Constitución.

“El que tiene que gobernar la Cámara de Diputados es el presidente de la Cámara. Si realmente hay alguna restricción podría haberlo informado. Además, debería haber dispuesto como lo dice ahora que se sesione en un lugar más amplio".

Por el positivo de un diputado de su mismo bloque manifestó: “Lo del hisopado, no está previsto en ninguna norma. Es una medida de cuidado para quien ha tenido un contacto estrecho con ese diputado. Estamos en medio de una pandemia, riesgo de contagio tenemos todos".

"Creo que se hace hincapié en la Cámara de Diputados, primero no sabemos si se contagió antes, durante o después. Todo indica que antes, porque el resultado lo tuvo al otro día. Pero cada uno en las provincias tenemos normas de cuidado que en algunas se exigen hisopados y en otras no. Pero no hubo ninguna negativa, en mi caso particular no tuve contacto con el diputado en cuestión".

“La otra vez me ridiculizaron por algo que fue mal interpretado, en las otras sesiones que fueron virtuales pero que admiten la presencia de 45 diputados, al cabo de esas sesiones hubo 3 casos y no se armó este debate. En definitiva, se pone en cuestión el atropello, nosotros no nos negábamos a las sesiones virtuales. Sino que dado cierto temario, que nadie le niega al oficialismo tratar los temas que quiera, hay que tratarlo presencialmente, como reforma judicial, impuestos, ahora se habla de la actualización jubilatoria.

Presupuesto

Sobre cómo será tratado el presupuesto dijo: "El proyecto de ley debe estar entrando ahora. Lo que se dispuso de la prórroga de protocolo es que cualquier bloque que tenga 10 diputados los temas que ese bloque pida se deben tratar presencialmente. En nuestra opinión este es uno de los casos, el presupuesto es la ley de leyes, donde se indica en dónde se invierte el dinero, define el plan de infraestructura lo que es importante para el interior, el presupuesto de las universidades, el tipo de cambio, la inflación y el PBI.

“Hoy tenemos un proceso de desinversión y todos esos temas están condicionados por el presupuesto. Por eso creemos que ese tema hay que tratarlo de manera presencial.

Reviví la entrevista completa al diputado Gustavo Menna realizada en El Interactivo.