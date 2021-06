Fuerte impulso para que se imponga la boleta única electoral

Por estas horas, cae mucho peso sobre todo el arco político oficial del país, con centro en la caja de resonancia legal y política, el Congreso de la Nación. Hasta allí llegaron pronunciamientos y exigencias sobre una propuesta que tuvo catapulta de lanzamiento desde el prestigioso sistema institucional que goza Mendoza ante los ojos del país.

La boleta única, como la ficha limpia, tienen líneas claras de objetivos por demás elocuentes en nuevos caminos por los que se quieren hacer transitar a la política, quizá, mucho más a los intereses de la gente, que hace rato viene solicitando señales de transparencia y sobriedad en el manejo de los fondos públicos.

De ahí que los pronunciamientos de dos importantes nucleamientos empresarios y ejecutivos del país tengan mucho peso, respaldando un proyecto de ley de boleta única que impulsa la Red de Acción Política – Asociación Civil, entidad que, a su vez, integran diferentes sectores de la vida política, social, gremial, empresarial y educativa, con emblemáticos impulsores como la diputada mendocina María José Sanz, quien es la que motoriza ficha limpia, ley que ya está en vigencia en nuestra provincia y no así, por ahora, en el país. Que tiene mucho que ver con la necesaria limpieza entre la dirigencia política, porque quienes tienen antecedentes penales y judiciales no pueden ser candidatos a ningún cargo electivo, o no pueden ocupar cargos en ninguno de los tres poderes del Estado.

El apoyo a la otra iniciativa, la boleta única, ya llegó al Congreso de la Nación y el mismo produjo mucho ruido tanto en las cerradas oficinas altas del Senado, como así en la Casa Rosada. No es para menos, se entiende que está hablando todo un sector importante de la economía empresaria, industrial y agropecuaria de la Nación, entre ellos, muchos de Mendoza.

Transparencia, diálogo e institucionalidad pide el empresariado nacional

El Ciudadano tuvo acceso a ambos pronunciamientos y esto plasmaba el Foro de Convergencia Empresarial de la República Argentina: “El foro viene planteando desde su creación en 2014 la necesidad de introducir mejoras en el sistema electoral argentino para otorgarle mayor transparencia al proceso electoral e igualdad de oportunidades a todos los partidos que se presentan al mismo”.

“La boleta única es una de las medidas que proponemos en ese sentido. Además, como lo indica el comunicado que acompaña el proyecto, significa un importante ahorro de recursos económicos y ayuda a la preservación del medio ambiente”, remarcó el comunicado.

Por su parte el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) señala: “Acompañamos el proyecto de boleta única presentado por un grupo plural de diputados y senadores que forman parte de RAP (Red de Acción Política - Asociación Civil)”.

Agrega inmediatamente: “Desde IDEA reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de generar debates y consensos que abarquen diferentes puntos de vista y pensamiento para otorgar mayor transparencia y eficiencia al proceso electoral e igualdad de oportunidades a los partidos que se presenten. El proyecto representa de manera fidedigna la elección de los votantes, la colaboración en la preservación del medio ambiente y la reducción de los costos económicos necesarios para imprimir boletas, repartirlas y ejercer la fiscalización”.

“Entendemos que el diálogo, los acuerdos y la institucionalidad son el camino por seguir para una Argentina sostenible”, resaltan desde la entidad.

Saludable para el país la respuesta de sus empresarios

Quien también dialogó con El Ciudadano, es la diputada María José Sanz (UCR-FCM), quien, ante estos pronunciamientos, dijo: “Como miembro de la fundación RAP, informo que presentamos avales y solicitudes al Congreso nacional para que se implemente el sistema de boleta única papel”.

María José Sanz.

Al preguntarle lo que esto significa para el sistema democrático y republicano del país, respondió: “Creemos que esto les otorga transparencia a las elecciones y le otorga, además, un fuerte impacto con nuevas respuestas de los sectores políticos a la ciudadanía”.

Sobre otros aspectos que contiene el proyecto de ley, consideró: “Creemos que tiene muchas cuestiones adicionales que configuran que esto sea una posibilidad fuerte e importante como el cuidado del medio ambiente, como por supuesto, también y en virtud de la pandemia del COVID-19. Además, como en cualquier proceso electoral la agilización del sistema de votación”.

“Si me permite, quiero resaltar también, en mi nombre, como así de tantos otros legisladores provinciales y nacionales, además de referentes del Poder Ejecutivo de Mendoza y de distintas provincias este apoyo y este pedido ante el Congreso de la Nación, que hoy muestran con contundencia entidades empresarias, a nuestra iniciativa legislativa de boleta única”, concluyó María José Sanz.