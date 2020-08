Fuerte crítica de la oposición al congelamiento de precios de telefonía, internet y TV

Distintos dirigentes de la oposición criticaron este sábado la decisión de calificar como servicio público a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández y evaluaron como negativa a la intervención estatal en ese sentido.

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, consideró que la iniciativa "no se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano".

"Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernandez", aseguró la exministra de Seguridad del gobierno anterior en su cuenta de Twitter.

En tanto, para el jefe del bloque de senadores nacionales de PRO, Humberto Schiavoni, es "grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien".

"No leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente", dijo el senador en declaraciones a la radio AM 750.

También se manifestó crítico de la medida el expresidente del Senado Federico Pinedo, quien consideró que "los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal; es una barbaridad".

"La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis; 'servicio público' en derecho significa servicios de titularidad estatal", aseguró Pinedo en una publicación por Twitter.

Además, la exdiputada nacional y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Silvana Giudici, también cuestionó la medida .

"Sorprende el anuncio del Presidente; cuando se necesita mayor inversión, más infraestructura y mejores servicios para soportar la demanda exponencial sobre las redes TICs producida por el aislamiento social, se fija como servicio público a internet, celulares y TV", dijo en su cuenta de la red social del pajarito azul.