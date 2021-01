Fuerte crítica de De Marchi al gobierno: "No vamos a ser Venezuela"

El diputado nacional por Mendoza Omar de Marchi utilizó sus redes sociales para realizar una terrible crítica al gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la cuarentena: "Este gobierno no sabe a dónde ir".

"Ahora se les ocurre un encubierto estado de sitio entre las 23 y las 6:00, están definitivamente desorientados".

Además agregó que "lo grave es que la improvisación la pagan los ciudadanos con restricción a sus libertades y caída de sus ingresos. Ahora la culpa la tienen los jóvenes que se juntan en la playa. Nos toman por tontos".

Además criticó la doble vara que tiene permanentemente el gobierno nacional: "velorio multitudinario con utilización política, actos políticos por todos lados, marchas y aglomeraciones provocadas por el propio gobierno... pero la culpa es de los jóvenes".

En otro pasaje de su mensaje De Marchi indicó "nos tuvieron encerrados 9 meses con la falsa opción de salud o economía para tapar el desastre del gobierno".

"Conclusión: se reventó la economía con miles de pymes fundidas, millones de argentinos sin trabajo y más de 45.000 muertos".

Para el diputado la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández "fue un fracaso económico y sanitario".

Y para finalizar realizó las siguientes advertencia: "la gente se cansa de tanta estupidez, no se puede mentir todo el tiempo y sostenerse a fuerza de látigo y relato. No vamos a ser Venezuela. No vamos a dejar que nos manipulen y nos lleven hacia la marginalidad internacional".