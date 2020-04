Fuerte crítica de Cornejo a la política del Gobierno por la cuarentena

Hace dos días, el diputado nacional Alfredo Cornejo hizo una fuerte acusación, a través de su cuenta de Twitter, sobre las designaciones que se están realizando en la ANSES, en medio de la crisis por la pandemia.

Sobre esto habló en radio Nihuil y advirtió que la oposición no debe dejar de mirar otras cosas: “Mientras todo el sector privado está haciendo un enorme esfuerzo, el Estado no reduce sus gastos sustantivamente como lo está haciendo el sector privado". Y remarcó que esto no solo abarca a grandes empresas, sino también a las más pequeñas, a cuentapropistas, monotributistas -entre otros- que no abren sus puertas por las medidas del Gobierno.

"El Estado no está haciendo el mismo esfuerzo, salvo lo que está haciendo en seguridad, que hay más presencia policial en la calle, en salud en general, pero no hay un esfuerzo de reducción del gasto, por el contrario, designaron todos estos gerentes cuando las oficinas de ANSES están cerradas. Solo atienden telefónicamente y se pueden hacer muy pocos trámites por teléfono", manifestó.

"En el sector privado, la mayoría de los gremios están llegando a acuerdos, incluso traspasando a los dirigentes sindicales. Están llegando a acuerdos de reducción de la jornada laboral, reducción de anuarios a cambio de no perder el empleo. Es decir, todo el sector privado está funcionando durante la pandemia con infinito esfuerzo y luego la recuperación del sector privado, que es la clave de todo este tiempo, será dificilísima, cruel, de crisis social. Entonces, el gobierno nacional debería dar esos ejemplos", agregó.

"Se está aprovechando la pandemia"

Aseguró que además de lo señalado en la ANSES, hay otras "miserias" que han salido. "Han pedido la libertad de Báez, del hijo de Lázaro Báez. Han pedido la libertad por el coronavirus de Ricardo Jaime, que tiene condena firme, no por la Corte, pero sí por un montón de instancias judiciales", además "han salido en prisión domiciliaria D’Elia, Boudou. No estaban en proceso de ser condenados, estaban condenados".

"Se está aprovechando la pandemia y la unidad nacional para hacer múltiples cuasiliberaciones de políticos que estaban presos", denunció.

"Están haciendo con la pandemia lo que la ideología quería y no se atrevían a decir en otros contextos. Y como la gente está asustada, temerosa con razón, guardada en su casa, se aprovechan para a hacer este tipo de cosas. A mí me parece muy cruel, de muy mala fe porque no hay una numeración pública, transparente, abierta acerca de cada uno de estos temas", dijo.

¿La solución?

Para Cornejo, no hay otra herramienta que no sea el financiamiento por vía de la emisión. "La emisión debería ir destinada a ponerle dinero a los privados para que empiecen a mover su capital y volvamos a los tiempos relativamente normales, como teníamos hace algunos años. Es decir, invirtiendo en los privados, reactivando sus fabricas, sus comercios, sus profesiones independientes, promoviendo el crecimiento económico y una vez que empieza a andar la rueda, se vuelva a pagar impuestos, se vuelva a momentos normales, una vez que eso ocurra hay que redireccionar el Estado".

“El gobierno llegó sin un plan, ganó las elecciones como producto de errores del gobierno de Macri y la pandemia les dio un plan, pero ese plan es sencillo y concreto y es encerrarnos a todos. Y todo suena bien hasta que empezamos a ver que queremos volver a la vida normal y ahí empezamos a advertir cosas como estas", resaltó sin vueltas.