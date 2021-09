Fin del silencio: Nicolás Trotta habló tras su salida del Gabinete

A solo días después de haber dejado el Gobierno Nacional, a raíz de los cambios de Gabinete que definió el presidente Alberto Fernández, el exministro de Educación Nicolás Trotta rompió el silencio y dio su opinión sobre la crisis política desatada tras la derrota en las PASO.

En entrevista con LN+, Trotta defendió su gestión y criticó a quienes creen que "por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta".

El ex funcionario opinó que el oficialismo perdió en los comicios porque "la sociedad tenía depositada una expectativa que no se vivió en la realidad", lo que se vio reflejado en el resultado.

Sin embargo, remarcó que "hay que establecer el contexto" en el que ocurrió. En ese sentido Trotta, que fue reemplazado Jaime Perczyk, indicó que si se compara la calidad de vida de los argentinos actual con la que tenían en enero de 2020, "estamos peor", pero no se podría dejar de lado que todo el mundo está peor a raíz de la pandemia.

Es por eso que aseguró que "hay que bajar un cambio y generar instancias de diálogo, de poder transitar una agenda que permita unir a los argentinos. Es el desafío pendiente".

Yo planteo que fue un año y medio de mucho compromiso y mucho esfuerzo. Lo que nosotros, como gestión educativa, nunca dejamos de hacer, es dar las explicaciones de lo que hacíamos

Además, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del candidato a diputado por el Frente de Todos, Daniel Gollan, quien afirmó que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto".

Trotta lo calificó como una "subestimación de la sociedad" que no comparte. Sin embargo, sí cree que la economía es el 51% del resultado de las elecciones, ya sea en esta o en otras, y el otro 49% se divide en el resto como salud y educación.

Por otro lado, el exministro afirmó que ha tenido "algunas diferencias con el presidente", pero que con respecto a los cambios es su decisión y es él (Alberto Fernández) quien debe explicar por qué lo hizo.

Así, aclaró "no se si me jodió, lo que sí creo es que tenemos que poner en valor lo que se hizo y lo que faltó. Yo no he hablado con el presidente porque no se ha dado la oportunidad". Además consideró que es fundamental que el Gobierno recupere la agenda que asumió en 2019.