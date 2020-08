Fernández: "Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan"

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que el Gobierno nacional “tiene un plan" y no lo "van a doblegar los que gritan, porque los que gritan suelen no tener razón”, al anunciar trabajos de reactivación y nuevas obras en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta por $20.000 millones.

“Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan, porque los que gritan no suelen tener razón. En el Presupuesto le vamos a contar qué plan tenemos para el año que viene”, dijo el mandatario en un acto realizado por videoconferencia desde la Residencia de Olivos.

El jefe de Estado agregó que ese plan se basará en los objetivos de “desendeudar, acumular reservas, tener una moneda competitiva y equilibrar el déficit fiscal, siempre promoviendo la producción y el trabajo”.

Fernández estuvo acompañado en Olivos por el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Sin nombrar al Gobierno anterior, Fernández deslizó que el proyecto de ley de Presupuesto 2021 que se presente el próximo mes no lo van a "modificar 10 días después”, sino que desde un principio van a "hablar con la verdad".

"Dejemos solo la mentira a los que solo saben gritar”, fustigó el presidente en referencia a lo que hizo la administración de Mauricio Macri a fines de 2018.

Durante su discurso, el Presidente aseguró que “la actividad industrial es hoy más alta que la del 19 de marzo cuando empezó la cuarentena" y agregó: "Fuimos capaces de recuperarnos porque no solo vemos cómo invierte el Estado en obra pública sino que el capital privado también se arriesga e invierte en todo el país”.

En ese sentido, agregó que “el objetivo central es pensar como cada vez hacemos mejor a este país con argentinos con más y mejores derechos".

Con respecto a las obras públicas en las provincias, consideró que “se está dando muestras" de lo que los argentinos son capaces de hacer cuando terminan las diferencias.

"Se está dando muestras de lo que los argentinos somos capaces si terminamos con las diferencias y empezamos a trabajar todos juntos por el conjunto social”, dijo y concluyó que “el federalismo es integrarnos para trabajar juntos para conocernos más y llevar soluciones”.