El presidente Alberto Fernández se refirió este viernes al polémico festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio del año pasado, y aseguró que la primera dama "convocó un brindis que no debió haberse hecho", al tiempo que afirmó que "no va a volver a ocurrir".

En ese sentido, desde la oposición salieron con los tapones de punta y reconocieron que estudian la posibilidad de hacerle juicio político a Fernández por violar las restricciones durante la cuarentena estricta.

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido", sostuvo el mandatario durante un acto en el partido de Olavarría para anunciar la ampliación del Régimen de Zonas Frías.

Al tomar el micrófono durante el acto, el jefe de Estado precisó: "Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir".

"Alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada. Gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada", agregó el presidente.

También explicó que la pandemia de coronavirus obligó a gestionar desde la quinta presidencial por recomendación de los médicos, pero advirtió que "Olivos se convirtió casi en una ciudad" por la cantidad de personas con las que debió reunirse, entre "gobernadores, diputados, secretarios, empresarios, actores, actrices, futbolistas y gente que tenía problemas y necesitaba ser oída".

"Una de las cosas que tengo como Presidente y como hombre común es esa necesidad de escuchar a todos y viví todo ese momento en un gran vértigo, un vértigo que no me hizo tomar reuniones con 10 personas, sino con cientos de personas", aseguró el mandatario, y reiteró: "Cuando llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos lo hicimos público porque gracias a dios, nada debo ocultar de mi vida personal".

En el tramo final de su discurso, Fernández cuestionó con dureza las críticas y el accionar de la oposición para generar dudas en el manejo de la gestión de la pandemia y de la emergencia sanitaria.

Cafiero lo definió como "un error y un descuido"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero reconoció que el festejo en Olivos fue "un descuido, un error", ya que señaló que se trató de un "evento social que no debería haber ocurrido", y cuestionó el "oportunismo político" de la oposición por pedir el juicio político del presidente.

"Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido", afirmó el ministro en declaraciones radiales. Y agregó: "Sobre eso mucho más para agregar no hay".

"Ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, cómo algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no fue capaz de acercar una sola idea de cómo gestionar la pandemia, de cómo recomponer el sistema de salud que ellos mismos habían destruido, que no acercó ninguna posibilidad para traer vacunas", se quejó Cafiero, al rechazar las críticas de los dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.