Fernández ratificó a Rafecas como su candidato para la Procuración

El confinamiento estricto de nueve días que dispuso el presidente Alberto Fernández provocó que se retrasaran los plazos que los dirigentes del Frente de Todos, en especial del cristinismo, tenían en mente para poder llevar al recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar el Ministerio Público Fiscal.

Según se asegura en una nota publicada en Infobae, el intervalo puede servir también para lograr encolumnar un poco la discusión interna entre los diferentes sectores que conforman el Frente de Todos.

Y se agrega que la Casa Rosada sigue insistiendo con la postulación de Daniel Rafecas, según lo dijo este fin de semana el Presidente en la CNN al asegurar: “Yo ya mandé un nombre y mantengo ese nombre”.

Fernández dijo en el programa de María O’Donnell y Ernesto Tenembaum que no cambiará el postulante y que hasta ahora no se habían llamado a las audiencias para convalidar el pliego de Rafecas porque “nadie inicia su propia derrota. Hoy Juntos por el Cambio dice que apoya porque avanza la ley para nombrarlo con la mitad más uno, pero si nosotros llamábamos a las audiencias nos encaminábamos a una derrota porque no teníamos los dos tercios”.

Es que hasta la semana pasada desde Juntos por el Cambio no se apoyó al candidato, pero ahora el interbloque opositor anunció que le dará el visto bueno al pliego que envió el Ejecutivo y le pide al oficialismo en el Senado que ponga en tratamiento el nombramiento de Rafecas. Con esto buscan poner al kirchnerismo “entre la espada y la pared” y que se avance con el candidato de la Casa Rosada, indica Infobae.

Pero en el kirchnerismo están decididos a avanzar en los cambios en la ley del Ministerio Público Fiscal que ya cuenta con media sanción del Senado y despacho de mayoría de las comisiones, lo que deja al proyecto con los pasos necesarios cumplidos para que sea debatido en la Cámara Baja. Sin embargo, el problema son los números.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados cuenta con 119 legisladores, pero son 117 votos por la licencia de José de Mendiguren – que se fue como presidente del BICE– y porque el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate. Esto hace que necesite sumar doce diputados para conformar el quórum y sancionar la iniciativa.

Hasta ahora logró sumar cinco de los seis votos que del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el diputado mendocino José Luis Ramón. Pero aún no le alcanza.

Y en lo que se refiere al resto de los bloques, sumó negativas. Los once miembros del Interbloque Federal, integrado por Consenso Federal, Bloque Justicialista, Socialista, Progresistas, y Córdoba Federal, ya anunciaron que no apoyaran la norma.

Lo mismo ocurre con los dos legisladores de la izquierda, quienes no solo adelantaron que no votarán el proyecto, sino que tampoco prestarán quórum.