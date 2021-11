Fernández pidió que "el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción"

El presidente Alberto Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA) minutos antes de las 9.30.

El edificio está situado en el barrio porteño de Puerto Madero.

Fernández emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país.

Luego de votar, dio declaraciones a los medios de comunicación, con cautela en sus definiciones, ya que rige la veda electoral sin embargo lanzó algunas chicanas contra la oposición.

“Venimos de emitir nuestro voto en un día de democracia que siempre celebro como hombre del Estado de derecho y de la democracia” dijo el presidente.

“Cada día que la Argentina vota para mí es un día valioso e importante. Está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa. Y lo que más les pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Lo más importante es que el pueblo se exprese y a la noche escucharemos qué ha dicho”, dijo Fernández.

“Yo estoy con toda la fuerza para mañana seguir gobernando y hacer todo lo que hay que hacer para que el país esté de pie”.

El domingo de Alberto Fernández

“Ahora me voy a tomar un café con Leandro, con Fabiola y algunos compañeras más. Vamos a pasarlo en familia y seguramente después vendrán algunos colaboradores, como Santiago Cafiero y Martín Guzmán, con quienes seguiremos de cerca este día”, declaró el presidente Fernández sobre sus pasos a seguir en este domingo de elecciones legislativas.

"Lo más importante" es que hoy "el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción", dijo Alberto Fernández.

En tanto, al ser consultado sobre el diálogo con la oposición, Fernández remarcó que desde el Gobierno "siempre" se tuvo "el diálogo abierto", y agregó: "En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social; por lo tanto, el diálogo siempre está abierto; no es nuestro problema; no somos nosotros los que no queremos el diálogo”.