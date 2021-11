Fernández: "El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido"

El presidente Alberto Fernández convocó a "estar unidos y traccionar todos para un mismo lado" para "dar inicio a esta segunda etapa de gobierno", en el festejo del Día de la Militancia realizado en la Plaza de Mayo.

Durante el acto en el que fue único orador, expresó que "con todas nuestras fuerzas, hay que empezar a levantar lo que hay que levantar en Argentina" y criticó a quienes intentan desestabilizar al país, manifestando: "El Presidente que está acá es que eligió el pueblo".

El jefe de Estado hizo estas declaraciones en medio del fervor de la militancia peronista, que se trasladó desde horas del mediodía hasta ese lugar, como signo de apoyo político luego de la derrota en las elecciones legislativas el pasado domingo.

"Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo", indicó.

Sobre la situación económica especificó que "se crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector privado y se recuperaron los puestos de 600 mil trabajadores " y detalló que su objetivo es que las personas que actualmente son beneficiadas con planes sociales, se les busque "un trabajo digno", para que puedan gozar de una "jubilación, vacaciones y un aguinaldo".

Con relación al resultado que obtuvo el Frente de Todos expuso: "El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido" y se mostró a favor de ciertos opositores que "no expresan odio ni boicotean", en los que no figuran el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei.

"Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado", concluyó.