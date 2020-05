Fernández advirtió a los jueces sobre la liberación de presos

El presidente Alberto Fernández advirtió que "si un juez hizo algo indebido" en cuanto a la excarcelación u otorgamiento de prisión domiciliaria a acusados o condenados por delitos graves "deberá explicar lo que hizo" y reiteró que el Estado "no pidió la libertad de nadie".

El primer mandatario reivindicó nuevamente la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el tema, debido a que es "autoridad de aplicación" de los convenios internacionales en la materia, aunque admitió que el titular de ese organismo, Horacio Pietragalla, "cometió el error de no avisarme" que iba a actuar en el tema de la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

"Los organismos internacionales han hecho recomendaciones que tomaron los jueces. Liberados por coronavirus no hay muchos. No es lo mismo decir 'libero' que 'andá a cumplir la prisión a tu casa'", dijo el lunes Fernández en una entrevista con el canal TN.

"No es un tema mío. Es un tema de los jueces. El año pasado se excarceló y se dio por cumplida la pena a mucha más gente que este año y nadie dijo nada", advirtió.

Añadió que "el coronavirus indujo a los jueces" a liberar convictos pero se preguntó: "Cuánta gente salió?" por el virus. E inmediatamente se respondió: "De 12.500 personas salieron 300".

"No sé si en ese paquete hay gente con condena por delitos gravísimos, no me quiero quedar en ejemplos. Si así fuera está mal porque no es lo que recomiendan los organismos internacionales", abundó.

Seguidamente advirtió: "Si un juez hizo algo indebido deberá explicar lo que hizo; no puede decir que fue inducido por la política porque no tenemos nada que ver (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) o yo".

También negó una postura en favor del indulto porque "eso es una rémora de la monarquía. Siempre he dicho que es una facultad que un presidente no debe tener".

Y agregó que si "alguien piensa que (el juez Víctor) Violini" actuó mal al ordenar liberaciones "tendrá que presentarse en el Consejo de la Magistratura de la provincia".

A la vez, denunció que "durante cuatro años el gobierno de (Mauricio) Macri se olvidó de las cárceles y hubo una lógica de superpoblar" las prisiones, y aseveró que "se hacinó gente en las cárceles y los organismos de derechos humanos internacionales han cuestionado eso".

El presidente dijo que "hay que construir" establecimientos "para aislar a los grupos de riesgo" y sostuvo que "no es nuestra culpa. Detesto hablar de la herencia pero vean todo. Hubo una actitud de olvido y destrato del sistema carcelario".