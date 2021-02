Fernández a la oposición: "Hicieron sentir a la población que la Sputnik V, era veneno"

El presidente Alberto Fernández desde México, llevó adelante una conferencia de prensa este martes en la que fue contundente contra la oposición y la situación ocurrida tras la filtración de los “vacunados VIP”.

Fernández dijo que se vacunó con la Sputnik V "para convocar a la confianza ciudadana", lo mismo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios e intendentes "que ni siquiera son oficialistas".

Además, consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Además, aprovechó para pedirle a fiscales y jueces que investiguen "el vaciamiento del Congreso, el ARA San Juan y el negocio de los parques eólicos".

"El hecho era grave como para que un ministro de su talla (por González García) haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada. Que los jueces y fiscales hagan lo que deben hacer, pero no se puede construir delitos graciosamente", dijo el mandatario argentino.

También esbozó sin dar responsables o nombres que "tienen muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri, y el terrible y lamentable endeudamiento que Argentina vivió que fue un negocio para los amigos del poder".

“El tema de las vacunas es un tema muy sensible y queremos tratar con absoluta seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando. En circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas”, asumió Fernández. Aunque aclaró que “el concepto de irregular es para revisar”, porque “había personal estratégico” dentro de ese listado, que “debería vacunarse”.

Fernández argumentó que "no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga 'será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila'. No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente".

Durante la conferencia de prensa en México, también dijo que se vacunó "ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacer sentir a la población que la Sputnik V, era veneno".

En ese sentido, advirtió que al igual que México, Argentina está recurriendo a "todas las ofertas que en el mundo se dan" para adquirir las dosis necesarias de los fármacos contra el Covid-19, pero alertó que muchas farmacéuticas están "incumpliendo los contratos".

"Hay muchos contratos que se firmaron y se están incumpliendo por distintos motivos. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. Tratamos de sortear la falta de vacunas recurriendo a todas las ofertas que se dan", dijo el presidente argentino.