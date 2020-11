Fallo judicial favorece a un exministro del exgobernador Francisco Pérez

La política mendocina está en ebullición permanente, no solo por los dichos cruzados en la eterna barricada de los políticos, sino en terrenos donde se tienen que demostrar que los dichos o acusaciones tienen fundamentos o simplemente munición de fogueo, la Justicia.

Cuando Francisco Pérez, dejó la gobernación en el 2015, no solo se fue por la puerta trasera de la sede gubernamental del Barrio Cívico, dejando una estela de pésima administración y fuerte endeudamiento. También funcionarios de su Gabinete con demandas judiciales por enriquecimiento ilícito.

El primero que encaró la vía judicial para investigar lo sucedido en algunas áreas del exgobernador justicialista, fue el dirigente, hoy senador provincial por Libres del Sur, Ernesto Mancinelli. Quien apuntó directamente al desaparecido Ministerio de Transporte y a su último titular, Pablo Rousseau, acusándolo ante la Fiscalía de Delitos Complejos por enriquecimiento ilícito, lo que implicaba también malversación de fondos públicos.

El legislador no se quedó solamente con el exfuncionario, también apuntó en la ampliación de su denuncia al anterior ministro de Transporte, Diego Martínez Palau. Este último, estaba ligado a la supuesta compra irregular de un campo en el Valle de Uco, que también habría involucrado el padre de Pablo Russo. Porque, para el senador, los bienes personales no cerraban para semejante operación financiera, con la llamativa participación del progenitor del otro exministro.

Pablo Russo, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso en el año 2018. Pero no fue por la denuncia de Mancinelli, sino por haber sido encontrado responsable en la quema de valiosa documentación de la gestión ministerial que estaba a su cargo.

Finalmente, la Justicia tras cinco años de arduo proceso, donde fue clave la investigación que encaró personalmente el jefe de los fiscales de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, Martínez Palau fue sobreseído por inexistencia del delito de lo que se le acusaba.

“Aporté pruebas que la Justicia no creyó suficiente”

El Ciudadano intentó comunicarse con el senador Ernesto Mancinelli, quien prefirió no hablar directamente con nosotros y sí lo hizo a través de sus asesores en la Legislatura. Desde allí, indicaron que “en su momento el legislador reunió pruebas y lo primero que hizo es reunirse con el fiscal de Estado Fernando Simón, para analizar si ese material indicaba irregularidades con gravedad tal para iniciar proceso de investigación judicial. Simón, tras ver lo que Mancinelli le acercó, consideró y habría sugerido continuar la vía judicial tal cual habría apuntado el senador”.

Otro aspecto que aclararon de los pasos de Mancinelli, es que “con el primero que estructuró la denuncia por corrupción fue con Pablo Russo y luego la habría ampliado con Martínez Palau. Tras haber consultado con el fiscal de Estado se habría dirigido a la Justicia, en donde se habrían alternado la causa entre las Fiscalías de Delitos Complejos y Delitos Económicos”

Cuando El Ciudadano consultó del por qué no hablaba del tema, argumentaron: “Prefiere llamarse a silencio, que es respetuoso del fallo de la Justicia, a pesar que él aportó pruebas que la Justicia no creyó suficiente”.

“Durante cinco años aporté pruebas que demostraban mi inocencia”

El que sí habló con nuestro diario, fue el exministro de Transporte Diego Martínez Palau, quien se mostró satisfecho con la resolución judicial, que a su criterio se habría demorado en demasía, por lo que lo considera una muestra que lo suyo habría sido una maniobra política.

–¿Fue sobreseído por la Justicia?

–Sí, así es, en una audiencia oral, el Juzgado Penal Colegiado número 2 decidió dictar sentencia de sobreseimiento en una causa que me involucraba tras una denuncia que en su momento realizó el senador Ernesto Mancinelli.

–¿Por qué cree que la Justicia se tomó su tiempo para sobreseerlo?

–Fueron casi cinco años lo que llevó este proceso judicial, donde se me acusaba de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las pruebas a mi favor ya estaban agregadas hacen tres años para demostrar todo lo contrario a las denuncias infundadas que hizo el legislador.

–¿En qué se basó el fallo?

–La sentencia sobre el sobreseimiento definitivo tuvo basamento en el inciso primero del artículo 353 del Código Procesal Penal. Que implica no hubo delito, es decir inexistencia de que mi patrimonio es producto de enriquecimiento ilícito.

–¿Qué hará ahora?

–Esto me ha causado mucho daño y pesar dentro del cuadro íntimo de mi familia. Por eso, más allá de la alegría y la reivindicación propio y familiar, le reitero el daño está causado, por eso, analizando todo lo que me ha ocurrido, tomaré caminos legales contra aquellas personas que infundadamente me acusaron.

–¿Por qué demandar, si la Justicia dice que usted no cometió delito?

–Sabe qué sucede, quienes me acusaron sabían que lo hacían infundadamente. Ellos sabían que no tenía buen término esta denuncia, sin embargo, continuaron, lo que me demuestra que este episodio no fue casualidad, porque lo usaron y la fogonearon, mediatizaron e hicieron todo un circo con fines solamente políticos.

–¿Esto no hará que siga su pesar?

–No, para nada, imagínese que estoy muy contento y agradezco a todos los que me acompañaron y el gracias es, también, para los que produjeron esto, que solo logró fortalecerme.