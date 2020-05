Exgobernadores opinaron sobre el Consejo Económico y Social

En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa Rodolfo Suarez anunció la creación del Consejo Económico, Ambiental y Social.

La semana pasada el proyecto ingresó a Legislatura, donde toma el carácter de órgano colegiado de carácter consultivo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Tendrá “participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social”, y su vinculación formal será a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

La opinión de exgobernadores

Entre los integrantes propuestos figuran todos aquellos que anteriormente hayan desempeñado el cargo de gobernador. Algunos de ellos fueron consultados por CNN Radio Mendoza, dejando sus impresiones sobre el cuerpo, su utilidad y su vocación de integrarlo.

José Octavio Bordón destacó que “coincido en que es una buena iniciativa, de alguna manera algo me había adelantado cuando yo todavía era embajador, hay antecedentes de muy buen diálogo en la provincia, pero nunca se había hecho con esta característica y me parece importante. Será ser un gran desafío, se va a necesitar la experiencia, el conocimiento, no solo de aciertos, también de errores que hayamos cometido quienes hemos gobernado antes”.

La visión internacional, a partir de su experiencia diplomática, toma importancia cuando resalta: “Habrá que pensar en función de cómo queda el mundo, cómo quedan los mercados, y la posibilidad de reconvertir una parte de nuestra sociedad. Obviamente, hay que mantener y mejorar la competitividad de la vitivinicultura mendocina, y después tenemos un desafío, una actividad que estaba a primer nivel mundial que es el turismo, obviamente debe estar sufriendo mucho y ver como salimos. Hay que volver a pensar en la gran capacidad que tiene Mendoza en el pensamiento, en el conocimiento, la ciencia y técnica, la metalmecánica de alta tecnología, sea para pequeñas o grandes obras”.

Bordón, Lafalla e Iglesias.

Y como clave, especificó: “Hay que pensar mucho en cómo vamos a articular el Pacífico con el Atlántico, la relación con nuestros vecinos, con los mercados que van a ser los menos golpeados, que son los de Asia y han podido resolver mejor esta crisis”.

Por su parte, Arturo Lafalla –otro de los exmandatarios– resaltó: “Me parece una muy buena iniciativa y por supuesto, si se concreta, voy a participar gustoso. En líneas generales es un sentir y un reclamo de muchos”.

Refiriéndose a los últimos años explicó: “Los resultados no son buenos, y sin cargar en especial sobre un gobierno, los grandes números de la provincia y el país, el porcentaje de pobreza, la inflación, con esa provincia y país que no pueden pagar sus deudas, entonces entiendo que la ciudadanía tenga sobre la dirigencia política un reclamo duro para realizar”.

Para Lafalla, uno de los secretos pasa por el comercio exterior: “Exportar más de lo que importamos tiene que ser un objetivo permanente de la Argentina, y en especial de Mendoza. Tuvimos mejores momentos, y tienen que ver dos grandes factores: uno que haya producción para exportar, que haya actividad, productos de calidad, imaginación –hoy se ha agregado un rubro importante que son todos los servicios informáticos, creo que es muy positivo– el turismo, pero para que eso sea factible tiene que haber una estabilidad macroeconómica. Mendoza y Argentina han demostrado que cuando hay estabilidad nuestras fuerzas productivas saltan para adelante”.

Otro de los que dialogó con CNN Radio Mendoza fue Roberto Iglesias, quien debió lidiar con la crisis del 2001. “Toda convocatoria al diálogo y a aportar ideas es interesante, sobre todo en momentos tan difíciles. Ojalá que cada uno pueda aportar ideas”, reflexionó.

A la vez, aseveró que “son crisis distintas, aquello tenía que ver con un problema solamente nuestro, aquí hay un virus que ha arrasado con todo el mundo. Ninguna de las crisis es igual, y esta hay que encararla con ideas distintas y de manera distinta. Aquello fue una crisis económica tremenda, tal vez la más dura, ahora hay una pandemia, que además no conocíamos nadie, nos ha tomado desprevenidos, así que me parece bien que se convoque para que haya otras ideas”.

También dejó sus críticas hacia el manejo de la situación por parte del gobierno de Alberto Fernández: “Yo no comparto lo que se ha hecho a nivel nacional, de tener solamente la visión de los expertos en el tema. Eso es primordial, fundamental, pero la problemática del país es mucho más amplia, entonces se podrían haber escuchado otras opiniones para tratar de adelantarnos a problemas que sin ningún lugar a dudas vamos a tener en el futuro”, especificó.

También pidió una actitud más pragmática, al agregar que en “nuestra región hay mucha ideología sin sentido, y a todo se le mete mucha ideología. La realidad es que hay un mundo que se mueve de cierta manera y hay que encaminar los recursos que uno tienen. Vivimos en un mundo globalizado. Yo no creo en lo que dicen los agoreros de una nueva normalidad, hay cosas que van a cambiar, pero vamos a seguir en un mundo como está donde debemos abrir nuestra mente y tratar de unirse. Cuando se le mete ideología es cuando empiezan los problemas, y en este momento hay que ser mucho más amplio”.

Concluyó afirmando: “Tenemos que repensar la provincia, en como encaramos el futuro para tener una vida mejor”.