Estalló la interna en Protectora, cuestionan a José Luis Ramón

En medio de la tensión permanente por la pandemia y los cruces entre oficialismo y oposición, surge un fuerte tema interno en el partido político más joven que se creó en la provincia. Por eso sorprendió a propios y extraños la interna instalada en Protectora Fuerza Política, que se traduce en una suerte de asonada interna contra el diputado nacional José Luis Ramón y su acercamiento con el kirchnerismo.

Desde el riñón de la entidad política que hizo base con el clamor ciudadano en todo lo que no es escuchado por lo que paga y recibe de servicios públicos, además de otras cuestiones que envuelven los derechos de los consumidores, no se dice mucho de lo que está pasando puertas adentro de Protectora, sí en los ambientes políticos donde se mueven sus dirigentes, donde se mostró que los caminos con el líder del megáfono y la frazada han tenido, por ahora, bifurcaciones.

Para muchos observadores, tarde o temprano las efervescencias que se dan en todo partido político llegarían a los terrenos de una entidad que se creó desde las bases de una ONG, punto por el que muchos no daban asidero que las peleas internas irrumpirían en PFP, con lo peligroso que esto puede ser para una organización que todavía está en puntos de creación y que no tiene pulmones, como radicales o peronistas para soportar tempestades políticas que hagan peligrar su subsistencia, como ya sucedió con partidos que fueron carcomidos por las debilidades humanas que en los dirigentes políticos pareciera se potencian sin ningún límite.

El Ciudadano habló con las cabezas de las líneas interna en pugna. Los dos hombres que fueron compañeros de ruta y propulsores de la ONG Protectora y la base de creación de Protectora Fuerza Política, José Luis Ramón y Mario Vadillo. Éste último mostrándose con fuerte apoyo interno, tanto de legisladores y concejales, dejando un mensaje a Ramón que él (Vadillo) no se olvida “de los compromisos de campaña y el significado del porqué la gente los votó”. Mientras que el legislador nacional, apoyado hasta ahora por el diputado provincial Pablo Cairo, se muestra equilibrado y ve con normalidad la interna de su partido. Pero no deja de advertir entre líneas, que "una interna es saludable para todo partido político, mientras no encierre cuestiones mezquinas de sus dirigentes”.

En este estado de situación, no se sabe quién dio el puntapié inicial. Algunos dicen que fue Ramón con su acercamiento al kirchnerismo, algo que no habría caído bien a la dirigencia local. Otros, en cambio, aseguran que es una cuestión de equilibrar el poder gravitacional que Ramón tuvo (¿tiene?) con más actores políticos que hacen a la vida de PFP.

“Que la gente siga sintiéndose representada por protectora”

El Ciudadano mantuvo diálogo con los dos sectores. Al preguntarle al diputado provincial Vadillo sobre el porqué de la interna, el legislador dijo: “En PFP hemos creado una interna que tiene ejes muy determinados, como la protección del medio ambiente, el consumidor, el trabajador y por sobre todo la defensa de la ética pública. Esta línea es la que estamos llevando a cabo con el senador Marcelo Romano y concejales de Capital, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras”.

–Se separaron de Ramón, ¿por qué?

–Sí, esta línea tiende a separarse de la actividad que desarrolla el diputado nacional José Luis Ramón, dado que él integra otro bloque en Buenos Aires. Además, nosotros consideramos que tenemos que representar al ciudadano mendocino que nos ha votado. Gente que pertenece a Protectora y que merece una posibilidad de sentirse cabalmente representada en estos ejes programáticos que nos comprometimos en campaña.

“Lo malo de una interna son las mezquindades o los temas personalistas”

Por su parte, el diputado Ramón mostró ante nuestro diario, con la lógica de un dirigente político que acepta internas en su partido: “Es muy saludable que en un partido político, existan líneas internas de pensamiento. Eso es, obviamente muy positivo en cuanto a ideas y ordenamiento interno de un partido, porque permite la ampliación de los temas y sobre todo de las personas que integran, en este caso Protectora Fuerza Política”.

–¿Es bueno y oportuno que esto ocurra en PFP?

–Es importante siempre que haya líneas internas dentro de un partido y que en las mismas se pueda discutir sobre la base de las ideas. Lo malo sería, que la iniciativa de una línea interna dentro del partido, lo fuera en razón de mezquindades o de temas personalistas. Yo espero, no sea esto en el caso de PFP, ni creo que lo es y repito lo importante es que esas líneas internas en la que se discuta ideas.

–¿Enriquece o debilita a PFP esta interna?

–Los objetivos o el sentido de que haya líneas internas dentro de un partido es que permite el fortalecimiento de este, porque incorpora tanto pensamientos, como riqueza de debates y de nuevas personas que se integran el partido. Por eso, creo que es un hecho muy positivo que se produzcan este tipo de alineaciones dentro del mismo partido político”.