El mensaje en la madrugada que precipitó la renuncia de Ameri

Por amplia mayoría y durante la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aceptó la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri quien se viera involucrado en un escándalo sexual en plena sesión virtual de la Cámara Baja.

El legislador del Frente de Todos de la provincia de Salta protagonizó un momento de intimidad sexual junto a quien sería su pareja y frente a la cámara que lo tomaban mientras el cuerpo sesionaba.

En la tarde del miércoles había sido suspendido luego de conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos.

La votación contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos (Coalición Cívica).

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota -del día de ayer-. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, señala el texto de la renuncia enviada por el salteño a la presidencia de la Cámara.

En un segundo párrafo, expresa: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Pasada la 1 de la madrugada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios.

Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

El ultimátum al diputado del escándalo

Según fuentes de la bancada oficialista, tras la emisión del comunicado en el que pidieron "que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos", al diputado Ameri le quedaba "poco margen de maniobra".

"O mandás la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy", fue el mensaje de los referentes más importantes del Frente de Todos a Ameri.

Luego de las 3 de la madrugada, el presidente del cuerpo puso a consideración la renuncia del diputado, lo que fue avalado por todos los interbloques de la Cámara.

Habló en Intratables

Juan Emilio Ameri tuvo varias intervenciones en programas de canales porteños luego de conocerse el escándalo sexual.

En el canal América, el salteño contó que todavía estaba analizando cuál sería su futuro. Al borde de las lágrimas contó que todavía no había decidido su destino. Horas más tarde presentaría la renuncia al cuerpo.

"Tengo una angustia horrible, estoy llorando hace horas", y dijo: "Estoy analizando renunciar".