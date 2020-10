Escándalo en Diputados: De Marchi denunció que no lo dejaron hablar en una sesión

La Cámara de Diputados de la Nación fue protagonista de otro escándalo en el contexto de las sesiones virtuales por la aprobación de la Ley de la Economía del Conocimiento. Fue cuando tomó la palabra el diputado Omar de Marchi de Juntos por el Cambio de Mendoza.

Varios legisladores del Frente de Todos encendieron sus micrófonos para tapar el discurso de De Marchi, que apuntaba sobre el interés de lograr la impunidad de Cristina Kirchner por parte del oficialismo.

Es por eso que en la madrugada de este jueves, De Marchi tuiteó: "NO SE LA BANCAN. Ayer, en estos simulacros de sesiones "virtuales", no pude expresarme, porque les cuesta escuchar la verdad en la cara, sin edulcorantes".

El mendocino empezó su alocución con: "Quiero pedir permiso para ser políticamente incorrecto a esta hora, porque ¿sabe que? estamos legislando como si viviéramos en un país normal. Es como si todos formáramos parte de una gran ficción, ajustando sintonía fina en cuestiones microeconómicas", jugó fuerte el lujanino.

De Marchi siguió: "Como si todo funcionara, y todos sabemos que es mentira, que no es así; sino todo lo contrario. Debemos hacernos la pregunta: ¿alguien piensa en invertir en la Argentina en este contexto? No nos pueden pedirnos que actuemos el papel de ingenuos, no somos idiotas".

El titular del PRO en Mendoza hizo memoria sobre las medidas del gobierno por la pandemia: "Hasta hace muy poco nos hacían elegir entre la vida y la economía, se acuerdan? En realidad era mentira, era la agenda de la señora, era la impunidad, era la justicia los que les interesaba".

En ese momento comenzó una serie de interrupciones que tuvo como protagonista a quien moderaba el debate en ese momento: la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau. Otros de los que no dejaba que siguiera su discurso fue el titular del PJ Nacional, el sanjuanino José Luis Gioja.

Al finalizar, Moreau pidió a los diputados nacionales que mantuvieran sus micrófonos cerrados al momento en que otro diputado tenía la palabra.