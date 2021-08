Giuliana Díaz, la dirigente del fútbol que quiere llegar a la Legislatura

La joven presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino, la futbolista Giuliana Díaz es precandidata a diputada provincial por Cambia Mendoza, y buscará en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) su lugar en la Legislatura.

Díaz será segunda candidata a diputada por el Segundo Distrito, que incluye su departamento Maipú más toda la Zona Este de Mendoza.

Siempre ligada al radicalismo, Díaz integra la lista provincial que, en materia nacional lleva a Alfredo Cornejo y a Julio Cobos hacia la Cámara alta y baja, respectivamente. Además, la Cámara Nacional Electoral le dio el visto bueno al gobernador, Rodolfo Suárez, que también irá como candidato a senador suplente.

"Una vida con bastante sorpresa, pero muy lindo, me gustan estos desafíos que vengo desde hace mucho tiempo trabajando, contenta con la tarea que se viene", manifestó en declaraciones en FM 91.7.

La joven deportista además es comunicadora social por lo que especificó: “Hay algo que voy a tener que dejar, me encantaría estar en todos los ámbitos, pero no puedo abarcar todo. Si me toca ser legisladora tendré que dejar los medios de comunicación, quizá la presidencia no, porque no hay ningún artículo que lo prohíba".

Ya que "abandonarla ahora también sería difícil, porque cuando asumí tenía muchos objetivos que no quiero dejar de realizar, y el cargo que voy a ocupar me puede ayudar un poco más a la tarea que voy realizando", contó y afirmó que "a los medios los disfruté mucho".

Sobre su militancia dentro de la política, Díaz manifestó que "también dentro de los objetivos que tiene es este sueño, es por lo que me estuve preparando, para mí no fue difícil porque me gusta mucho lo que voy realizando y los desafíos que voy teniendo, no solo a nivel personal sino colectivo".

Por lo que indicó que no "fue difícil tomar la decisión". Más que nada lo tomó como "una aventura y también una proyección a futuro en la cual tengo muchos objetivos claros para ayudar en lo que a mí más me compete que sería el deporte, el género", completó sobre sus desafíos de aprender en el día a día.

Con respecto a las múltiples actividades que realiza, la dirigente indicó: “Tengo un lema, desde los 20 hasta los 38, 40 años máximo es donde hay que explotarse al máximo para dar todo de sí y sembrar todo, gastar toda esa energía. Ahora tengo la posibilidad de levantarme a las 7 y volver a las 22, 23 a mi casa".

Por lo que aseguró sentirse afortunada por poder "hacer un montón de actividades y bien, tener energía e ímpetu, creo que esta es la edad y es el condimento extra para salir adelante, la rebeldía, querer cambiar las cosas. Ese también es el empuje para poder seguir", indicó.

Su trabajo dentro de la Liga Mendocina de Fútbol

Además de destacarse como jugadora, Díaz es actualmente la presidenta de la Liga de Fútbol Femenino. Con respecto a su función dentro del ente que regula la actividad en Mendoza, indicó: “Apenas asumí estuvimos trabajando mucho lo que era la materia de género, poder aplicar políticas en instituciones donde nunca se habían aplicado, en este caso instituciones deportivas, pero obviamente serán mucho más amplias".

Por lo que "realizamos el primer protocolo donde ayudan a mujeres y hombres que se sienten discriminados o sufren algún tipo de violencia. Esto ayuda a que se puedan sentir amparados. A raíz de eso, los clubes empezaron a realizarlo también y aplicarlo. Asimismo cada institución comenzó a conformar las comisiones de mujeres para poder trabajar en materia deportiva, de género, de economía, cultura".

Su paso por los medios de comunicación

La joven se recibió de periodista y pudo desempeñarse dentro de los medios de comunicación y de realizar "el primer programa exclusivo de fútbol femenino, donde visibilizábamos las fechas de la liga, conocíamos a nuestras jugadoras, referentes. Empezamos a comentar cuánto talento tenemos en la provincia, que es muchísimo, y en las más pequeñas empezar a forma otro paradigma que no sea solo el masculino, Maradona y Messi, sino que ellos también puedan empezar a conocer la historia", diferenció.

“Empezar a desglosar y conocer a todas las personas jóvenes y mujeres de la ley del deporte que las acompaña un montón y que si tienen ganas de ser precandidatas, dentro de una institución, en una lista, en elecciones pueden hacerlo", concluyó.

Giuliana irá en la lista que de diputados por el Segundo Distrito, encabezada por el concejal de San Martín Daniel Llaver.